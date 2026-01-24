iQOO 15R se připomíná s novými detaily

iQOO Z11 Turbo | Zdroj: iQOO
Čínská firma iQOO dokončuje mobilní novinku s názvem iQOO 15R, která má aktuálně za sebou různá testování na známých platformách. Samotný výrobce již vydal první upoutávky a odhalený design má lákat na poměrně nevšední zpracování. Pro případné zájemce chystá kvalitní displej, nadstandardně výkonný hardware nebo slušnou výdrž baterie.
Levnější tahoun
Zařízení nesoucí kódové označení I2508 naposledy v benchmarku Geekbench o sobě prozradilo osmijádrový procesor Snapdragon 8 Gen 5 z dílny Qualcommu či 8GB operační paměť RAM. V samotném základu běžel operační systém Android 16, kterému samozřejmě nechyběla vlastní platforma OriginOS.
Připravovaný telefon podle zveřejněných fotografií převezme tvar zadního modulu od zástupce iQOO Z11 Turbo, přičemž záda ještě nabídnou matný povrch a kostkovaný vzor. Pokud dojde k naplnění dosavadních spekulací, tak specifikace modelu Z11 Turbo by se měly promítnout ve více částech výbavy.
To by mohlo alespoň přinést 6,59palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením, 32MPx selfie kamerku, hlavní 200MPx objektiv vzadu a 7 600 mAh baterii včetně rychlého nabíjení. Přímým konkurentem se může stát OnePlus 15R, které bude muset porazit také konečnou cenou. Nakonec lze po přepočtu očekávat částku okolo 10 500 Kč.
Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, gizmochina.com, gizmochina.com
