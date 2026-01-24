iQOO 15R se připomíná s novými detaily

iQOO Z11 Turbo | Zdroj: iQOO

Čínská firma iQOO dokončuje mobilní novinku s názvem iQOO 15R, která má aktuálně za sebou různá testování na známých platformách. Samotný výrobce již vydal první upoutávky a odhalený design má lákat na poměrně nevšední zpracování. Pro případné zájemce chystá kvalitní displej, nadstandardně výkonný hardware nebo slušnou výdrž baterie.

Levnější tahoun

Zařízení nesoucí kódové označení I2508 naposledy v benchmarku Geekbench o sobě prozradilo osmijádrový procesor Snapdragon 8 Gen 5 z dílny Qualcommu či 8GB operační paměť RAM. V samotném základu běžel operační systém Android 16, kterému samozřejmě nechyběla vlastní platforma OriginOS.

15R 1500x1465x

iQOO 15R | Zdroj: GSMArena

Připravovaný telefon podle zveřejněných fotografií převezme tvar zadního modulu od zástupce iQOO Z11 Turbo, přičemž záda ještě nabídnou matný povrch a kostkovaný vzor. Pokud dojde k naplnění dosavadních spekulací, tak specifikace modelu Z11 Turbo by se měly promítnout ve více částech výbavy.

15R 2 720x900x

iQOO 15R | Zdroj: GSMArena

To by mohlo alespoň přinést 6,59palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením, 32MPx selfie kamerku, hlavní 200MPx objektiv vzadu a 7 600 mAh baterii včetně rychlého nabíjení. Přímým konkurentem se může stát OnePlus 15R, které bude muset porazit také konečnou cenou. Nakonec lze po přepočtu očekávat částku okolo 10 500 Kč.

