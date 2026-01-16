iQOO Z11 Turbo nezapře originálnost a velmi dobré specifikace

Zdroj: iQOO
Pokud jde o design, společnosti se navzájem kopírují, případně se drží jednoho směru, který opakují, případně střídají. Subznačka iQOO nyní trochu překvapila novinkou, která se jmenuje iQOO Z11 Turbo.
Neobyčejný kousek
Jak vidíte na snímcích mobilu, zadní fotomodul je rozhodně originální a jen tak něco podobného na trhu nenajdete. Rozhodně bychom takový pokus nečekali u mobilu střední třídy. Naštěstí to není jediná zajímavost u iQOO Z11 Turbo. Samotné označení Turbo zde není jen tak.
iQOO Z11 Turbo není top model, ale má k tomu blízko. Spíše řadíme tento kousek do vyšší střední třídy, hlavně díky procesoru Snapdragon 8 Gen 5. Ten má ale k dispozici velmi rychlé operační paměti a úložiště. Baterie dosahuje na kapacitu 7600 mAh a je zde podpora pro 100W nabíjení. Samozřejmě nechybí stereo a odolnost vůči vodě.
Na zadní straně se nabízí sestava 200+8MPx, přičemž hlavní foťák má i optickou stabilizaci obrazu. Bonusem navíc je pak i ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji. Ten mimo jiné má 144Hz obnovovací frekvenci a také dosahuje v případě jasu až na hodnotu 5000 nitů.
Základní verze iQOO Z11 Turbo vychází v přepočti na cca 8 100 Kč bez daně a dalších poplatků. Evropská cena by se mohla pohybovat kolem 10 500 Kč, což je relativně přijatelná suma za takto vybavený mobil.
Specifikace iQOO Z11 Turbo
- displej: 6,59 palců, AMOLED, 2750 × 1260 pixelů, 144 Hz, až 5000 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12/16 GB LPDDR5x Ultra
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
- operační systém: Android 16, OriginOS 6
- Dual SIM: Dual Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.88, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
- přední: 32 Mpx (f/2.2)
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- IP68, IP69
- stereo
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C, infraport
- rozměry a hmotnost: 157,61 × 74,42 × 7,9/8,1 mm, 202/206 gramů
- baterie a nabíjení: 7600 mAh, 100W nabíjení
