Král fotomobilů VIVO X300 Pro se i v novém roce mimořádně vyplatí. Nejen, že loňský bestseller chytíte za akční cenu, ale navíc k němu získáte rovnou dva dárky v celkové hodnotě 5 598 Kč. Cenu vlajkovky můžete snížit o dalších 2 500 Kč, a to díky výkupnímu bonusu, který právě teď získáte v Mobil Pohotovosti.
Fotomobil za nejlepší cenu
Vivo X300 Pro znovu potvrzuje, že patří mezi absolutní špičku mobilního focení. Míří přímo na ty nejnáročnější uživatele, jelikož kombinuje prémiové snímače a legendární optiku Zeiss. O plynulý chod se stará nejnovější čipset MediaTeku a samozřejmostí je i velká 5 440mAh baterie s rychlým nabíjením.
Právě teď k vlajkovce získáte dva dárky. Jedním z nich je imaging grip kit v hodnotě 4 999 Kč, který z telefonu udělá skutečný fotografický zážitek. Má fyzickou spoušť a drží se jako klasický foťák. Druhým dárkem je 90W nabíječka Vivo FlashCharge v hodnotě 599 Kč.
V Mobil Pohotovosti teď pořídíte Vivo X300 Pro ve slevě za 31 990 Kč. Pokud navíc prodáte svůj starý telefon, získáte výkupní bonus 2 500 Kč, díky kterému cena klesne ještě níž. K tomu všemu lze využít velkou 50% slevu na teleobjektiv ZEISS 2.35x.
Cena po slevě a bonusu:
- Vivo X300 Pro jen za 29 490 Kč (běžně 34 990 Kč)
Skvěle vychází i základní model Vivo X300 za 24 990 Kč (běžně 26 990 Kč), ke kterému také získáte dárek v podobě FlashCharge 90W nabíječky.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Xiaomi se chystá vstoupit do světa chytrých „Tagů“: Nové sledovací zařízení odhaleno v kódu
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře