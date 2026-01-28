Google Mapy čekají změny, dokonce budete moci smazat hlášení o událostech na cestě

Zdroj: Dotekomanie.cz
Poslední aktualizace aplikace Google Mapy přinesla přeuspořádání samotného nastavení. Rozhodně je nyní přehlednější, než tomu bylo doposud, kdy se nabízel jen jeden dlouhý seznam všech položek. Nyní zde máme náznak nadcházející novinky, i v případě vzhledu.
Aplikace Google Mapy má konečně novou podobu nastavení
Smazat jednou pro vždy?
V první řadě se dočkáme nové možnosti v rámci nastavení. Stejně jako v jiných aplikacích, i v Google Mapách se nabízí hlášení dopravních incidentů, ať se jedná o překážku na silnici, policejní hlídku nebo nehodu. Po nahlášení větším množstvím řidičů se následně ostatním začne zobrazovat upozornění. Samotná data zůstávají v aplikace, tedy i vaše nahlášení. Nově Google nabídne možnost zrušit propojení mezi vaším účtem a samotným hlášením.
Jak je ukázáno výše, tak zrušení propojení se nabízí v sekci věnované soukromí. Sice nedojde ke smazání historických dat, ale už nebudou hlášení propojena s vaším účtem. Dá se říci, že se jedná o smazání stopy vedoucí k vašemu účtu.
Další novinka se týká grafických změn v aplikace na kartě profilu. Jak můžete vidět na porovnání níže, mezi současnou a chystanou podobou, tak dojde na přesun informací, aby tato obrazovka skutečně vypadala jako uživatelský profil. Došlo ale i na přidání nebo spíše zviditelnění jedné informace – počet zobrazení.
Vývojáři si také hrají se zobrazením karty kolem přispívání, ale jde spíše jen o drobné grafické změny.
Zdroje: androidauthority.com, phonearena.com
