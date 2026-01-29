Gemini míří do Chromu na počítačích

Google se snaží maximálně využít svůj AI model Gemini, což jde vidět postupnou integrací do mnoha služeb i aplikací. Nyní přišla řada na webový prohlížeč Chrome pro Windows, macOS a Chromebook Plus. Konkrétně se jedná o Gemini 3 a nejde jen o nějaký doplněk pro lepší přístup k Gemini.

I automatické prohlížení webu

Přímo v Chromu bude nově v horním pravém rohu tlačítko Gemini. Po kliknutí se otevře postranní panel, jak ho známe z jiných součástí Chromu. Samozřejmě se v první řadě jakoby nabízí běžný chatbot, ale je zde několik podstatných rozdílů. V první řadě můžete takto vyřizovat některé úkoly a díky napojením na ostatní služby, můžete ho například zaúkolovat k vytvoření události, napsání a odeslání e-mailu atd.

Současně umí pracovat i s webovou stránkou, takže úkoly mohou být komplexnější a lze zapojit aktuální stránku do samotného úkolu. Pokud si prohlížíte například nějakou fotku, můžete postranní Gemini zaúkolovat, aby ji dotvořilo, například aby se změnilo osvětlení, aby se něco smazalo a podobně.

Tato integrace Gemini umí pracovat s otevřenými taby, takže můžete se zeptat, kde se konkrétně nachází která informace. Asi nejzajímavější novinka je agentní chování, díky čemuž lze Gemini zaúkolovat, aby něco našlo, vyplnilo nebo dokonce i nakoupilo. Zde hraje velkou roli nedávno představený standard.

Jak ale tušíte, tato funkce nebude v našich končinách dostupná. Google ji zpřístupňuje jen v USA u účtů s Gemini AI Pro a Ultra. Ostatní funkce mají být běžně dostupné. I tak budou lehce omezené, jelikož nemáme u nás dostupné rozšíření personální inteligence.

