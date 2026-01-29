Redmi Note 15 Pro+ nabízí nejlevnější 200Mpx foťák, 120Hz displej a 100W nabíjení. Stojí pouhých 8 440 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 29. 1. 2026#Android #Smartphony

Xiaomi svými dlouho očekávanými novinkami opět zabodovalo. Pětice skvělých, a přesto cenově dostupných, telefonů navazuje na loňské oblíbence – přináší však nespočet vylepšení. Celou novou řadu Redmi Note 15 koupíte v prvních dnech za zaváděcí ceny, základní model pak startuje na pouhých 3 980 Kč a úplně nejlepší Redmi Note 15 Pro+ klesá pod 8,5 tisíce. V Mobil Pohotovosti navíc k nákupu získáte rovnou několik zajímavých dárků, včetně horkovzdušné fritézy.

Nejlevnější výbava na trhu

Tím nejlepším, co Xiaomi letos v rámci řady Redmi Note 15 představilo, je Redmi Note 15 Pro+, který získáte za akční cenu už od 8 440 Kč. Nejen, že přichází s naprosto skvělou výbavou, ale je dokonce tou úplně nejlevnější volbou, pokud chcete 200Mpx fotoaparát, rychlé 100W nabíjení a 120Hz AMOLED displej. Samozřejmostí je i obří 6 500mAh baterie, která zaručí dlouhou výdrž i při náročném používání.

Špičková výbava není ale jediným lákadlem. Právě teď získáte model ve slevě až o 2 000 Kč levněji, dostanete prodlouženou 3letou záruku zdarma, a navíc jako dárek za recenzi obdržíte horkovzdušnou fritézu Xiaomi. Studenti získají navíc i 7% ISIC slevu.

Pokud však nepotřebujete to nejlepší, ale stále chcete skvělý telefon za rozumnou cenu, potěší vás základní Redmi Note 15. Ten cenou spadl díky slevě pod 4 tisíce, což je u takhle vybaveného modelu skvělá nabídka. Oproti svému předchůdci má lepší 120Hz AMOLED displej, velkou baterii, která vydrží až dva dny, a určitě potěší i 108Mpx fotoaparát.

