Google vylepšuje Gemini o Personální inteligenci

Jakákoliv AI služba se chlubí svými výsledky a výkony v nejrůznějších benchmarcích, ale postupně se spíše posouváme do doby, kdy více záleží na celkovém kontextu, možnostech a funkcích. Nedávno jsme vás informovali, že Google udělal významný posun v možnostech nakupování pomocí AI. Dnes představuje Personal Intelligence, tedy modul pro zapojení a větší personalizaci AI.
Personalizovaná pomoc
V základu jde o poměrně jednoduchou záležitost, kdy můžete Gemini zpřístupnit některé další služby nebo i všechny pro lepší kontext odpovědí. Nejde jen o napojení služeb, jako je tomu nyní. V tomto případě dokáže pracovat i s informacemi osobního charakteru. Jak můžete vidět níže, tato novinka může napojit data ze služeb jako Gmail, Kalendář, Drive, Youtube, Google Fotky, Vyhledávání a další. Případně si můžete vybrat jen jednotlivé služby.
Pakliže je toto k dispozici pro Gemini, tak dokáže do celkových výsledků zahrnout i data z těchto služeb. Výsledky se tak upraví a například bude brát v potaz návyky, konverzace, případně využije Google Fotky jako banku vzpomínek a dat. Samozřejmě je zde i možnost odmítnutí konkrétní personalizace, jak je vidět na posledním snímku obrazovky.
Tato novinka je zatím dostupná v USA pro platící uživatele, ale dá se předpokládat, že dojde k rozšíření v dohledné době i na český trh. Nativně je tato možnost vypnutá a každý si ji musí explicitně zapnout. Nemusíte se tak obávat, že by Gemini začalo z ničeho nic zpracovávat taková data.
