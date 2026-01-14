Google vylepšuje Gemini o Personální inteligenci

14. 1. 2026

Zdroj: Google

Jakákoliv AI služba se chlubí svými výsledky a výkony v nejrůznějších benchmarcích, ale postupně se spíše posouváme do doby, kdy více záleží na celkovém kontextu, možnostech a funkcích. Nedávno jsme vás informovali, že Google udělal významný posun v možnostech nakupování pomocí AI. Dnes představuje Personal Intelligence, tedy modul pro zapojení a větší personalizaci AI.

Personalizovaná pomoc

V základu jde o poměrně jednoduchou záležitost, kdy můžete Gemini zpřístupnit některé další služby nebo i všechny pro lepší kontext odpovědí. Nejde jen o napojení služeb, jako je tomu nyní. V tomto případě dokáže pracovat i s informacemi osobního charakteru. Jak můžete vidět níže, tato novinka může napojit data ze služeb jako Gmail, Kalendář, Drive, Youtube, Google Fotky, Vyhledávání a další. Případně si můžete vybrat jen jednotlivé služby.

videoframe 2957 370x819x videoframe 8175 369x815x Gemini Dont personalize 377x803x

Zdroj: Google

Pakliže je toto k dispozici pro Gemini, tak dokáže do celkových výsledků zahrnout i data z těchto služeb. Výsledky se tak upraví a například bude brát v potaz návyky, konverzace, případně využije Google Fotky jako banku vzpomínek a dat. Samozřejmě je zde i možnost odmítnutí konkrétní personalizace, jak je vidět na posledním snímku obrazovky.

Tato novinka je zatím dostupná v USA pro platící uživatele, ale dá se předpokládat, že dojde k rozšíření v dohledné době i na český trh. Nativně je tato možnost vypnutá a každý si ji musí explicitně zapnout. Nemusíte se tak obávat, že by Gemini začalo z ničeho nic zpracovávat taková data.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

