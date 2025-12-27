S probíhající akcí „Mega výprodej roku“ přichází ideální příležitost pro modernizaci technologické výbavy se zaměřením na videozáznam. Prodejce Alza.cz zařadil do své nabídky široké spektrum kamerových systémů, které pokrývají potřeby od monitoringu majetku až po záznam adrenalinových sportů. Zákazníci mohou využít slevy dosahující až 50 % na vybrané modely od předních výrobců.
IP kamery pro chytrou domácnost
Zabezpečení bytu či domu se stává stále dostupnějším díky moderním IP kamerám, které nabízejí vysoké rozlišení, noční vidění a integraci do chytrých domácností. V aktuální nabídce se nachází modely vhodné pro vnitřní i venkovní použití, které uživatelům umožňují kontrolovat dění v reálném čase prostřednictvím mobilních aplikací.
- BOT A2 4G (-20 %)
- Eufy EufyCam E40 (-30 %)
- TP-Link Tapo C206 Indoor/Outdoor (-30 %)
- Viking S309 Wifi Minikamera (-10 %)
- EZVIZ C6N Black (-25 %)
Kamery do auta pro bezpečnější jízdu
Palubní kamery jsou stále žádanějším doplňkem pro řidiče, kteří chtějí mít nezvratný důkaz v případě dopravní nehody nebo poškození vozu na parkovišti. Výprodej zahrnuje modely s vysokým rozlišením, GPS modulem a funkcemi pro noční záznam, které zajistí čitelnost SPZ i za zhoršených světelných podmínek.
- Vantrue E360 ACE (-35 %)
- Vantrue N2X (-25 %)
- Nextbase Piqo 1k (-50 %)
- SENCOR SCR 3400W (-20 %)
- Niceboy PILOT S5 GPS + WIFI (-30 %)
Outdoorové kamery pro akční zážitky
Pro sportovce a cestovatele jsou připraveny slevy na odolné outdoorové kamery. Tyto přístroje vynikají stabilizací obrazu, voděodolností a schopností natáčet ve vysokém snímkování. V nabídce nechybí ani 360° kamery pro zachycení prostoru ve všech úhlech.
- GoPro HERO13 Black Rider Edition (-12 %)
- GoPro MAX2 (-10 %)
- GoPro LIT HERO (-10 %)
- Kandao QooCam 3 360 action camera (-35 %)
- SJCAM SJ11 Active (-20 %)
