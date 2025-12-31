WhatsApp testuje kvízy pro kanály, nová interaktivní funkce míří do aplikace

• 31. 12. 2025

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp přináší další novinku pro svou rostoucí platformu kanálů. Po spuštění nativní aplikace pro Apple Watch a nástroje pro překlad zpráv nyní testuje zábavnou funkci – možnost vytvářet kvízy přímo v rámci WhatsApp kanálů.

Kvízy pro správce kanálů WhatsApp

V nejnovější beta verzi WhatsApp pro iOS i Android se objevila funkce s názvem Channel Quiz. Umožní správcům kanálů vytvářet a sdílet kvízové otázky se svými sledujícími. Správce přidá otázku, několik možných odpovědí a označí jednu jako správnou. To zásadně odlišuje kvíz od běžných anket, které už WhatsApp podporuje delší dobu – ty totiž slouží k vyjádření názoru, zatímco kvíz je zaměřen na ověření znalostí.

WA CREATE SHARE CHANNEL QUIZ WITH FOLLOWERS FEATURE ANDROID 4402x3242x

Zdroj: WABetaInfo

Podle webu WABetaInfo bude možné k odpovědím přidávat obrázky. Tato možnost rozšiřuje použití kvízů například pro vizuální otázky, hádanky nebo testy zábavnou formou. Tím může funkce najít uplatnění nejen u vzdělávacích kanálů, ale i u značek, médií a dalších. Novinka se nejprve objevila v beta verzi pro Android, následně i v iOS verzi, což naznačuje, že se novinky pravděpodobně dočkáme co nevidět.

WhatsApp kanály jsou zatím stále v rámci aplikace WhatsApp relativně novou funkcí, ale postupně se rozšiřují a získávají nové možnosti. Kvízy by mohly být dalším krokem k tomu, aby se komunikace v kanálech stala víc obousměrnou a méně pasivní. Správci kanálů získávají nástroj, jak zábavně otestovat znalosti svých sledujících, zpestřit obsah nebo zvýšit zapojení sledujících.

Zdroj: phonearena.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

