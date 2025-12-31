Novoroční výprodej 2026: Office 2021 Pro za 613 Kč a Windows 11 Pro jen za 291 Kč! KOMERČNÍ ČLÁNEK

Rozlučte se s pomalým systémem a zastaralými programy. Nový rok si žádá nový začátek a ten může začít právě u vašeho počítače! Godeal24 spustil Novoroční výprodej 2026, ve kterém můžete získat trvalé licence Microsoft Office a Windows s až 90% slevou.

Windows a Office 2021 Pro za neuvěřitelnou cenu

Plná verze Microsoft Office 2021 Professional, obsahující Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, OneNote a Teams (zdarma), je k dispozici již za 613 Kč (25,45 €). Pokud potřebujete více licencí – například pro menší tým nebo jako praktický dárek, můžete pořídit balíček 5 licencí za cenu 616 Kč/ks (25,45 €/ks).

Licence je trvalá a po aktivaci běží přímo na zařízení i bez připojení k internetu. To znamená nulové měsíční poplatky a plnou kontrolu nad svými soubory.

Mac verze také ve slevě

Majitelé MacBooků nemusí smutnit, verze Office 2021 Home and Business pro Mac nyní stojí 1 210 Kč (49,99 €) místo běžných více než 5 000 Kč. Balík obsahuje šest klíčových aplikací a stejně jako u Windows varianty jde o doživotní licenci.

Windows 11 Pro za 291 Kč

Chcete-li kompletně modernizovat své zařízení, Godeal24 nabízí také Windows 11 Pro za pouhých 291 Kč (12 €). Systém je ideální pro výkonnější stroje a firemní použití.

Novoroční ceny: 100% autentické kancelářské licence za nízkou cenu!

Novoroční výprodej! Skutečná výhra za cenu, které uvěříte!

Originální Office a Win za bezkonkurenční ceny. (Kód kupónu „SGO62“)

Výhodné multilicence, čím více koupíte, tím zaplatíte méně

Praktický software pro váš počítač

>> Více nástrojů

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 31. 12. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

