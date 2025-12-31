Rozlučte se s pomalým systémem a zastaralými programy. Nový rok si žádá nový začátek a ten může začít právě u vašeho počítače! Godeal24 spustil Novoroční výprodej 2026, ve kterém můžete získat trvalé licence Microsoft Office a Windows s až 90% slevou.
Windows a Office 2021 Pro za neuvěřitelnou cenu
Plná verze Microsoft Office 2021 Professional, obsahující Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, OneNote a Teams (zdarma), je k dispozici již za 613 Kč (25,45 €). Pokud potřebujete více licencí – například pro menší tým nebo jako praktický dárek, můžete pořídit balíček 5 licencí za cenu 616 Kč/ks (25,45 €/ks).
Licence je trvalá a po aktivaci běží přímo na zařízení i bez připojení k internetu. To znamená nulové měsíční poplatky a plnou kontrolu nad svými soubory.
Mac verze také ve slevě
Majitelé MacBooků nemusí smutnit, verze Office 2021 Home and Business pro Mac nyní stojí 1 210 Kč (49,99 €) místo běžných více než 5 000 Kč. Balík obsahuje šest klíčových aplikací a stejně jako u Windows varianty jde o doživotní licenci.
Windows 11 Pro za 291 Kč
Chcete-li kompletně modernizovat své zařízení, Godeal24 nabízí také Windows 11 Pro za pouhých 291 Kč (12 €). Systém je ideální pro výkonnější stroje a firemní použití.
Novoroční ceny: 100% autentické kancelářské licence za nízkou cenu!
- Office 2021 Pro Plus klíč – 1 PC – 733,71 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 1212,51 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1418,92 Kč (pouze 709,46 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1922,21 Kč (pouze 640,82 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 3086,45 Kč (pouze 617,29 Kč /PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 600,31 Kč
- Office 2019 Home and Business for Mac – 952,98 Kč
- Office 2024 Home for PC/Mac – 3395,46 Kč
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 3613,99 Kč
Novoroční výprodej! Skutečná výhra za cenu, které uvěříte!
- Win 11 Professional Key – 297,12 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 588,18 Kč (pouze 294,21 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 854,99 Kč (pouze 285,00 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1291,58 Kč (pouze 258,32 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 294,70 Kč
- Win 11 Home – 2 Keys – 583,33 Kč (pouze 291,79 Kč /klíč)
- Win 10 Professional Key – 200,10 Kč
- Win 10 Home Key – 197,68 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 310,46 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 297,12 Kč
Originální Office a Win za bezkonkurenční ceny. (Kód kupónu „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 1001,49 Kč
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 886,28 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 994,21 Kč
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 879,00 Kč
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 557,14 Kč
- Project Professional 2021 – 1 PC – 623,35 Kč
Výhodné multilicence, čím více koupíte, tím zaplatíte méně
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 30318,75 Kč (pouze 606,38 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 58212,00 Kč (pouze 582,12 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 50 keys – 9702,00 Kč (pouze 194,04 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 100keys – 18191,25 Kč (pouze 181,91 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 9435,19 Kč (pouze 184,10 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 100 Keys – 16954,24 Kč (pouze 169,54 Kč /klíč)
Praktický software pro váš počítač
- Ashampoo PDF Pro 5 – 727,41 Kč
- Ashampoo Backup Pro 26 – 242,31 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 429,07 Kč
- Adguard – 3 zařízení – Lifetime – 794,11 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 533,37 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 31. 12. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
