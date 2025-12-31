iOS 27: Apple chystá velké změny v Siri, Kalendáři i multitaskingu

Zdroj: 9to5mac

Apple už za necelých šest měsíců odhalí další velkou aktualizaci pro iPhone v podobě iOS 27. Premiéru očekáváme tradičně na konferenci WWDC v červnu a podle dosavadních informací se máme na co těšit. Od zcela nového zdraví s umělou inteligencí, přes přizpůsobení pro skládací iPhone, až po vylepšenou Siri, Apple slibuje funkce, které změní způsob, jak se svým iPhonem pracujeme.

Jaké novinky můžeme očekávat v iOS 27?

iOS 27 by navíc neměl být jen o nových funkcích. Apple údajně plánuje výrazné zlepšení výkonu, stability a odstranění chyb, podobně jako tomu bylo u legendárního Mac OS X Snow Leopard. Ten je dodnes vzpomínán jako systém zaměřený na spolehlivost a rychlost namísto masivních novinek.

Apple Health+ – zdraví poháněné AI

Dlouhodobě se spekuluje o nové službě Apple Health+, která by měla rozšířit současné funkce aplikace Zdraví. Podle dostupných zdrojů nabídne inteligentní koučování, sledování stravy, vzdělávací videa a personalizovaná doporučení pro zdravý životní styl. Health+ by mohla být navázána na službu Apple Fitness+ a není vyloučeno, že se z obou stane jedna integrovaná platforma.

Multitasking pro skládací iPhone

Rok 2026 bude nejspíš rokem uvedení prvního skládacího iPhonu. iOS 27 má proto přinést speciální optimalizace pro nový formát zařízení – především rozšířené funkce multitaskingu připomínající iPadOS. Očekává se možnost práce s okny a více aplikacemi současně, čímž by se skládací iPhone více přiblížil iPadu mini.

iphone fold ios 26 1600x800x

Zdroj: 9to5mac

Nový design pro Siri

Velká změna čeká i virtuální asistentku Siri. Zatímco funkční AI vylepšení mají dorazit už na jaře v iOS 26.4, v iOS 27 se očekává kompletní vizuální redesign. Apple tak zřejmě chce Siri zcela předělat – nejdříve přidat nové schopnosti, a teprve poté ukázat světu její nový design.

AI webový vyhledávač

Apple údajně vyvíjí také vlastní nástroj pro webové vyhledávání poháněný umělou inteligencí, který by mohl být integrován přímo do systému iOS 27 – pravděpodobně formou rozšířeného Spotlightu. Tato funkce by mohla být odpovědí na stále rostoucí vliv AI nástrojů jako ChatGPT nebo Perplexity AI.

Vylepšení sbírek v aplikaci Fotky

Změny se dotknou i aplikace Fotky, konkrétně vylepšení funkcí sbírek. Ty by měly lépe organizovat obsah, možná nabídnout přehlednější rozhraní nebo vylepšení sdílených alb.

apple fotky 1763x983x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aplikace Fotky už v předchozích verzích prošla redesignem, ale zdá se, že Apple plánuje další evoluci.

Nový systém párování AirPods

Uniklé informace z interních verzí iOS naznačují, že iOS 27 přinese nový systém párování pro sluchátka AirPods. Zatím není jasné, v čem se má lišit, ale vzhledem k tomu, že současné párování už je velmi jednoduché a uživatelsky přívětivé, můžeme očekávat ještě rychlejší a chytřejší proces nebo nové bezpečnostní prvky.

Předělaná aplikace Kalendář

Aplikace Kalendář se dočká prvního velkého přepracování po mnoha letech. Apple původně plánoval tyto změny pro iOS 26, ale podle Marka Gurmana z Bloombergu byly posunuty až do iOS 27 a macOS 27. Zatím nejsou známy konkrétní novinky, ale očekává se modernější design, lepší integrace s dalšími aplikacemi a důraz na plánování a produktivitu.

Podle výše uvedeného výčtu novinek se máme rozhodně na co těšit. Největším dluhem, který by měl Apple splatit, je oblast integrace AI. Ta zatím za konkurencí významně pokulhává a snad se po dlouhém období slibů dočkáme konečně hmatatelných výsledků.

Zdroj: 9to5mac.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

