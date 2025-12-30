WhatsApp přidává několik novinek do začátku 2026

WhatsApp patří mezi největší komunikační platformy, přičemž každou chvíli se testuje nebo zavádí nějaká novinka. Tentokrát se společnost Meta rozhodla přidat několik novinek před koncem tohoto roku, které mají vylepšit zážitek z používání v tom dalším.

Tentokrát o efektech

Nečekejte nějaké převratné funkce nebo rozšíření. V první řadě se zmiňuje zcela nový balíček samolepek pro rok 2026, ale novinky v rámci efektů jsou i u videohovorů, kde jsou další animace ohňostrojů, konfet a hvězdiček. Konfety se objeví i jako animace v chatu, pakliže pošlete toto emoji.

Co je ale nové, jsou animované samolepky ve Stavu, tedy v dočasných příbězích. Budete si je moci obohatit o další animované prvky. Zde se nabízí i speciální kompozice na rok 2026 s animovanou samolepkou.

Jak je vidět, jde o poměrně jednoduchá rozšíření platformy a asi se bez těchto novinek obejde dost uživatelů. Na co se více uživatelé asi těší, jsou funkce, které se podařilo nedávno objevit v rámci beta testování:

