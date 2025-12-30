Tecno připravuje druhé pokračování modelu Pova Curve

Tecno připravuje druhé pokračování modelu Pova Curve2025-12-30T11:38:44+01:00
• 30. 12. 2025#Android #Smartphony

Tecno Pova Curve 2 5G | Zdroj: Xpertpick

Květnový model Pova Curve 5G od čínské firmy Tecno by měl v portfoliu vystřídat nástupce, o němž právě teď informuje aktuální únik. Připravovaný přírůstek nesoucí název Pova Curve 2 5G by měl navázat na svého předchůdce, který většinu zájemců zaujal nejen designovou stránkou. Ovšem výrobce u novinky nechystá nijak výrazné změny.

V zajetých kolejích

Zařízení má dostat 6,78palcový AMOLED displej se zakřivením po obou stranách, u kterého nasadí 1,5K rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci a integrovaný snímač otisků prstů v optické formě. Vnitřní sestavu postaví na zatím nepředstaveném procesoru Dimensity 7100 od MediaTeku. Ten doplní minimálně tři různé konfigurace paměti – 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB.

Tecno Pova Curve 2 1 1200x680x

Tecno Pova Curve 2 5G | Zdroj: Xpertpick

Zadní stranu zabere výrazný ostrůvek ve tvaru trojúhelníku, kam dosadí dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx). Celkovou výdrž údajně zaštítí 8 000mAh článek baterie podporující technologii rychlého 45W nabíjení. Softwarovou část zastoupí operační systém Android 16 v rámci rozhraní HiOS 16. Výpis výbavy momentálně uzavírá 13MPx selfie kamerka, infraport, certifikace odolnosti IP64 nebo technologie Dolby Atmos.

Prodejní cena po přepočtu by neměla překročit hranici 4 591 Kč. Nejbližší dny či týdny mohou přinést další podrobnosti.

Zdroje: xpertpick.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vzali mi telefon a zakázali fotit: Exkluzivní reportáž z útrob Honoru

💡ANKETA: Jak často kontrolujete telefon jen kvůli notifikacím?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Satechi
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat