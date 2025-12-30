Tecno připravuje druhé pokračování modelu Pova Curve

Tecno Pova Curve 2 5G | Zdroj: Xpertpick
Květnový model Pova Curve 5G od čínské firmy Tecno by měl v portfoliu vystřídat nástupce, o němž právě teď informuje aktuální únik. Připravovaný přírůstek nesoucí název Pova Curve 2 5G by měl navázat na svého předchůdce, který většinu zájemců zaujal nejen designovou stránkou. Ovšem výrobce u novinky nechystá nijak výrazné změny.
V zajetých kolejích
Zařízení má dostat 6,78palcový AMOLED displej se zakřivením po obou stranách, u kterého nasadí 1,5K rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci a integrovaný snímač otisků prstů v optické formě. Vnitřní sestavu postaví na zatím nepředstaveném procesoru Dimensity 7100 od MediaTeku. Ten doplní minimálně tři různé konfigurace paměti – 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB.
Zadní stranu zabere výrazný ostrůvek ve tvaru trojúhelníku, kam dosadí dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx). Celkovou výdrž údajně zaštítí 8 000mAh článek baterie podporující technologii rychlého 45W nabíjení. Softwarovou část zastoupí operační systém Android 16 v rámci rozhraní HiOS 16. Výpis výbavy momentálně uzavírá 13MPx selfie kamerka, infraport, certifikace odolnosti IP64 nebo technologie Dolby Atmos.
Prodejní cena po přepočtu by neměla překročit hranici 4 591 Kč. Nejbližší dny či týdny mohou přinést další podrobnosti.
Zdroje: xpertpick.com, gsmarena.com
