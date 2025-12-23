NotebookLM dostává další nástroj, vyexportujete data do Google Tabulek

23. 12. 2025

Zdroj: Google

Co se zprvu zdálo jen jako dočasný experiment ze strany Googlu, nakonec se stává velmi pokročilý nástroj. NotebookLM postupně dostává další a další funkce, přičemž nedávno došlo k lepší integraci do Gemini. Nyní zde máme další napojení, tentokrát do Google Tabulek.

NotebookLM je nově dostupné v Gemini [aktualizováno]

Exportování do Google Tabulek

Ve svém sešitu máte již nyní k dispozici poměrně zajímavé funkce. Kromě možnosti si nechat vygenerovat podcast nebo prezentaci, tak nově zde najdete položku nazvanou Tabulka dat. I v tomto případě stačí kliknout a začne se pracovat na exportování dat dle dat v sešitu.

Screenshot (29) 489x270x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samozřejmě je zde možnost upravení a zaúkolování dle vlastní představy. Stačí kliknout na ikonu tužky a následně zadat příkaz nebo nějak upřesnit, co má být exportováno, případně jak.

Screenshot (31) 908x437x

Zdroj: Dotekomanie.cz

NotebookLM chvíli bude zpracovávat tento úkon a následně se vám nabídne přímo ve webové službě ukázka tabulky. Zde stačí kliknout na ikonu vyznačenou níže a data se přenesou do Google Tabulek, tedy se konkrétně otevře sešit. Nejsou zde nějaké komplikovanosti, díky čemuž je to velmi použitelné rozšíření.

Screenshot (30) 745x260x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zdroj: Tisková zpráva

