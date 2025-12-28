Tecno asi přinese revoluci u foťáků v mobilech

Tecno asi přinese revoluci u foťáků v mobilech2025-12-28T20:00:08+01:00
• 28. 12. 2025#Ostatní

Zdroj: Tecno

Mnohdy vidíme značné pokroky v různých technologiích jen u větších společností, ale nyní zde máme dvě novinky od Tecno, tedy spíše méně známého výrobce levnějších mobilů. Firma se snaží na sebe upozornit i prostřednictvím vývoje technologií. Nyní se pochlubila dvěma foťáky, respektive sestavou čoček.

Plynulý zoom a teleskop?

Technologie plynulého zoomu u mobilu je více méně raritou. Například Sony něco takového používá u svých mobilů a z nedávné doby lze najít něco takového u Xiaomi novinky. Tecno i tak posouvá možnosti se svou novinkou Freeform Continuum. Jedná se o komplikovanější technologii, která se spoléhá nejen na pohyb čoček v jednom směru, ale také na pohyb čoček kolmo vůči sestavě.

Díky této novince jde docílit plynulému přiblížení od 1x do 9x bez jakéhokoliv skoku. Novinka ještě není hotová a není jasné, jestli se mobil s takovou sestavou objeví během příštího roku. Co by se ale v mobilech mohlo objevit, je technologie Dual-Mirror Reflect. Ve své podstatě se jedná o miniaturizovaný teleskop, respektive jste takovou konstrukci mohli vidět ve hvězdárnách.

Hlavní výhodou Dual-Mirror Reflect sestavy je samotná velikost, jelikož je o 50 % menší než standardní řešení. S tím se dá více pracovat, respektive výrobce bude mít více prostoru pro různé modifikace a podobně. Na této novince Tecno spolupracuje se Samsungem, takže je zde šance, že by se něco takového mohlo objevit někdy u nějakého smartphonu Galaxy.

Ačkoliv jde více méně zatím jen o ukázky nových technologií, je dobré vidět, že se i zde posouvají možnosti.

Zdroj: gsmarena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

