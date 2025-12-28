Tecno asi přinese revoluci u foťáků v mobilech

Zdroj: Tecno
Mnohdy vidíme značné pokroky v různých technologiích jen u větších společností, ale nyní zde máme dvě novinky od Tecno, tedy spíše méně známého výrobce levnějších mobilů. Firma se snaží na sebe upozornit i prostřednictvím vývoje technologií. Nyní se pochlubila dvěma foťáky, respektive sestavou čoček.
Plynulý zoom a teleskop?
Technologie plynulého zoomu u mobilu je více méně raritou. Například Sony něco takového používá u svých mobilů a z nedávné doby lze najít něco takového u Xiaomi novinky. Tecno i tak posouvá možnosti se svou novinkou Freeform Continuum. Jedná se o komplikovanější technologii, která se spoléhá nejen na pohyb čoček v jednom směru, ale také na pohyb čoček kolmo vůči sestavě.
Díky této novince jde docílit plynulému přiblížení od 1x do 9x bez jakéhokoliv skoku. Novinka ještě není hotová a není jasné, jestli se mobil s takovou sestavou objeví během příštího roku. Co by se ale v mobilech mohlo objevit, je technologie Dual-Mirror Reflect. Ve své podstatě se jedná o miniaturizovaný teleskop, respektive jste takovou konstrukci mohli vidět ve hvězdárnách.
Hlavní výhodou Dual-Mirror Reflect sestavy je samotná velikost, jelikož je o 50 % menší než standardní řešení. S tím se dá více pracovat, respektive výrobce bude mít více prostoru pro různé modifikace a podobně. Na této novince Tecno spolupracuje se Samsungem, takže je zde šance, že by se něco takového mohlo objevit někdy u nějakého smartphonu Galaxy.
Ačkoliv jde více méně zatím jen o ukázky nových technologií, je dobré vidět, že se i zde posouvají možnosti.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
TikTok zavádí sdílené Kolekce a Feed
Sluchátka TicNote Pods mají 4G, ale na stahování hudby to není
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře