Samsung rozšiřuje SmartThings o další kategorii zařízení

Samsung rozšiřuje SmartThings o další kategorii zařízení2025-12-27T22:00:30+01:00
• 27. 12. 2025#Ostatní

Zdroj: Samsung

Dnešní domácnosti lze obohatit o centrální bod pro ovládání spotřebičů. Můžete si vybrat z několika platforem, jako jsou například ty od Applu, Googlu, Amazonu nebo i Samsungu. Dříve bylo nutné následně kupovat zařízení přímo s podporou konkrétní platformy, což bylo omezující, a to i pro výrobce, ale s příchodem standardu Matter se dost věcí zjednodušilo. Samsung nyní začíná rozšiřovat podporu právě díky Matter 1.5.

Samsung SmartThings

Samotná technologie Matter nabízí jednodušší propojení mezi zařízeními a centrálními body, zejména nese výhody pro uživatele, jelikož nemusí studovat, jestli například chytrý zámek podporuje konkrétní platformy. V listopadu jsme se dočkali oznámení nové verze Matter 1.5 a Samsung se nyní chlubí zavedením této novinky do svého ekosystému SmartThings.

„Samsung si klade za cíl zajistit, aby produkty a služby založené na různých značkách a protokolech poskytovaly jednotný zážitek prostřednictvím SmartThings,“ říká Jaeyeon Jung, výkonný viceprezident a vedoucí týmu SmartThings ve společnosti Samsung Electronics. „Budeme i nadále rozšiřovat naši podporu průmyslových standardů, včetně Matter, a dále posilovat spolupráci s cílem přinášet nové zákaznické zážitky.“

Samotný Matter 1.5 vylepšuje ovládání uzávěrů, včetně žaluzií, markýz a garážových vrat. Také má vylepšené řízení spotřeby energie. Navíc podporuje nově i kamery, tedy hlavně ty bezpečnostní, které můžete mít v domácnosti nebo kolem pozemku. Případně se nabízí i ty, které jsou v domovních zvoncích.

Samsung Technology Smartthings SmartThings Becomes the Industrys First to Support Matter Cameras Main1 1000x563x

Zdroj: Samsung

Nová verze standardu u nich podporuje přímé streamování, obousměrnou komunikaci, detekci pohybu a přehled událostí. Pakliže se jedná o motorizovanou kameru, tedy s možností změny úhlu, díky nové verzi standardu se nabídne ovládání. Samsung navíc spolupracoval s mnohými výrobci na uvedení novinek na trh. Výhodou bude, že kamery a jiná podobná zařízení s podporou Matter 1.5 bude možné například skrze mobilní telefon ovládat nebo nějak s nimi pracovat.

Rozšíření tedy bude pozvolné, ale dá se očekávat, že trh na to zareaguje a další platformy nabídnou také Matter 1.5. Díky tomu nebude nutné instalovat další aplikace a vše bude fungovat na jednom standardu.

Zdroj: Tisková zpráva

