iQOO již brzy ukáže Z11 Turbo

IQOO Z11 Turbo | Zdroj: Gizmochina
Čínská firma iQOO se rozhodla zastavit kolotoč spekulací kolem modelu Z11 Turbo a sama potvrzuje jeho existenci. Produktový manažer zveřejnil první obrázek telefonu, u kterého potvrdil některé specifikace. Navíc rovnou spuštěný systém předobjednávek na domácí půdě naznačuje velmi brzké oficiální představení. Uživatelé mohou počítat s nadstandardní výbavou nebo líbivým designem.
Sázka na jednoduchost
iQOO Z11 Turbo má disponovat 6,59palcovým LTPS OLED panelem, u něhož nasadí 1,5K rozlišení. Hardwarovou stránku zastoupí čipová sada Snapdragon 8 Gen 5 z dílny Qualcommu, ale paměťové konfigurace nejsou zatím blíže specifikovány. Zařízení z pohledu výdrže by mělo překonat většinu telefonů s podobnou úhlopříčkou displeje. Podle předchozích úniků půjde konkrétně o kapacitu 7 600 mAh.
Přední panel ještě zabere 32MPx selfie kamerka nebo integrovaný snímač otisků prstů v ultrazvukové variantě. Zajímavě zpracovaný ostrůvek v zadní části bude patřit jen dvojici objektivů fotoaparátu (200 + 8 MPx). Samotná konstrukce splní požadavky certifikace IP69. Dále nabídne záda osazená odolným sklem a kovový rámeček.
Novinka si projde premiérou už během ledna, přičemž prodejní cenu nastaví na hranici okolo 7 400 Kč po přepočtu. Další podrobnosti můžou dorazit v následujících dnech.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Oppo K15 Turbo Pro dostává první obrysy
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře