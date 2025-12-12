OpenAI vydalo GPT-5.2, reaguje na Gemini 3

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Google představil Gemini 3, přičemž nová verze není jen „chytřejší“ a lepší v mnoha benchmarcích, byť někteří zpochybňují některé výsledky, ale také je zde méně lichotek a je stručnější. Zřejmě v panickém záchvatu nyní přispěchala společnost OpenAI, která narychlo vydává GPT-5.2, tedy další verzi.
GPT-5.2
Jak byste asi předpokládali, u nové verze se firma chlubí tím, že je nejchytřejší, nejlepší a podobně. Samozřejmě to potvrzují nejrůznější benchmarky, ale to není překvapivé. To se jen očekává od nové verze, jinak by se nejednalo o vylepšení.
Nový model byl navržen se zacílením na lepší vytváření tabulek, prezentací, kódů a také zvládá lépe vnímat obrazy a zpracovávat složité vícestupňové projekty. Další vylepšení je v oblasti využití a schopností agentů a také se zapracovalo na lepším využití u zákaznické podpory. Kromě toho došlo na redukci chyb v uvažování. V této oblasti se navíc rozrůstá možnosti uvažování ze čtyř na pět, kde vedle žádného, nízkého, středního a vysokého je nově i xhigh pro nejsložitější úkoly.
Kromě všech novinek, které mají poskytovat lepší výsledky a menší chybovost, je zde i cena API. Nový model je o 40 % dražší (1,75 USD/1 milion vstupních tokenů a 14 USD/1 milion výstupních tokenů). Samozřejmě novinka míří do ChatGPT ( Instant, Thinking a Pro) a také do Microsoft 365 Copilot a Microsoft Copilot Studio. Je dostupná pro účty Plus, Pro, Business a Enterprise a za nějaký čas se dostane na účty bez placení.
Samotný souboj tedy mezi giganty v oblasti AI nabírá na obrátkách. Vzhledem k tomu, že Google nabírá dech a celkem překvapuje, možná bude muset společnost OpenAI investovat ještě více prostředků, aby v příštím kole udával tempo a jen nedoháněla konkurenci. Otázka je, komu dříve dojdou peníze a kdo bude muset sáhnout po „ruční brzdě“. Žádná peněženka není neomezená.
