OpenAI vydalo GPT-5.2, reaguje na Gemini 3

OpenAI vydalo GPT-5.2, reaguje na Gemini 32025-12-12T07:00:13+01:00
• 12. 12. 2025#AI

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic

Google představil Gemini 3, přičemž nová verze není jen „chytřejší“ a lepší v mnoha benchmarcích, byť někteří zpochybňují některé výsledky, ale také je zde méně lichotek a je stručnější. Zřejmě v panickém záchvatu nyní přispěchala společnost OpenAI, která narychlo vydává GPT-5.2, tedy další verzi.

GPT-5.2

Jak byste asi předpokládali, u nové verze se firma chlubí tím, že je nejchytřejší, nejlepší a podobně. Samozřejmě to potvrzují nejrůznější benchmarky, ale to není překvapivé. To se jen očekává od nové verze, jinak by se nejednalo o vylepšení.

GDPval Knowledge work tasks 792x914x

Zdroj: OpenAI

Nový model byl navržen se zacílením na lepší vytváření tabulek, prezentací, kódů a také zvládá lépe vnímat obrazy a zpracovávat složité vícestupňové projekty. Další vylepšení je v oblasti využití a schopností agentů a také se zapracovalo na lepším využití u zákaznické podpory. Kromě toho došlo na redukci chyb v uvažování. V této oblasti se navíc rozrůstá možnosti uvažování ze čtyř na pět, kde vedle žádného, nízkého, středního a vysokého je nově i xhigh pro nejsložitější úkoly.

Workforce Planner desktop dark 1920x722x

GPT-5.1 vs. GPT-5.2; Zdroj: OpenAI

Kromě všech novinek, které mají poskytovat lepší výsledky a menší chybovost, je zde i cena API. Nový model je o 40 % dražší (1,75 USD/1 milion vstupních tokenů a 14 USD/1 milion výstupních tokenů). Samozřejmě novinka míří do ChatGPT ( Instant, Thinking a Pro) a také do Microsoft 365 Copilot a Microsoft Copilot Studio. Je dostupná pro účty Plus, Pro, Business a Enterprise a za nějaký čas se dostane na účty bez placení.

Samotný souboj tedy mezi giganty v oblasti AI nabírá na obrátkách. Vzhledem k tomu, že Google nabírá dech a celkem překvapuje, možná bude muset společnost OpenAI investovat ještě více prostředků, aby v příštím kole udával tempo a jen nedoháněla konkurenci. Otázka je, komu dříve dojdou peníze a kdo bude muset sáhnout po „ruční brzdě“. Žádná peněženka není neomezená.

Zdroje: neowin.net, 9to5mac.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

