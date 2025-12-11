Bestseller zlevnil pod 4 tisíce. Edge 50 Fusion od Motoroly je stále parádní smartphone KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 11. 12. 2025#Android #Smartphony

Vánoce jsou za rohem a těch nejlepších slev stále přibývá. Motorola sráží ceny u svých největších favoritů letošního roku a v Mobil Pohotovosti máte garanci, že se vaše objednávky objeví pod stromečkem včas. Nejlákavější nabídkou je oblíbený Edge 50 Fusion, u kterého cena spadla na pouhých 3 790 Kč, anebo nedávno vydaný Edge 60 Pro, který má špičkovou výbavu.

Špičková výbava pod 8 000 Kč

Motorola svou řadou Edge míří pořádně vysoko, zatímco ceny zůstávají nízko. Za parádní částku teď pořídíte rovnou tři trháky, které spadají do vyšší střední třídy. V té největší slevě koupíte nový Edge 60 Pro, který je z trojice také nejvybavenější a zaručí vám kvalitu ve všech směrech – od špičkových fotek až po obří 6 000mAh baterii s rychlým 90W nabíjením. Kromě toho splňuje standardy IP68 a IP69, takže se ho nemusíte bát vzít k vodě.

Ještě levněji koupíte nejoblíbenější Edge 50 Neo, která už na první pohled zaujme svými designovými barvami, které byly vybrány ve spolupráci s Pantone. Záda telefonu jsou navíc z měkké veganské kůže, takže skvěle padnou do ruky. Za cenu 5 490 Kč nabídne 6,4″ pOLED displej, 50Mpx hlavní fotoaparát, 32Mpx selfie kameru a 4 310mAh baterii.

Za úplný zlomek ceny nakonec najdete Edge 50 Fusion, který vzhledem ke své ceně nabízí nadstandardně parádní výbavu. Má krásný 6,7″ pOLED displej s plynulou 144Hz obnovovací frekvencí, výkonný procesor a samozřejmě nechybí ani velká 5 000mAh baterie s 68W nabíjením. Navíc si dokáže poradit s focením za šera díky výkonnému snímači, který se postará o snímky s nízkou úrovní šumu.

