Nové Vivo X300 Pro je špičkový telefon. Má excelentní zoom a teď je levnější o 9 a půl tisíce

12. 12. 2025

Vrcholné Vivo X300 Pro, které před pár týdny dorazilo na trh a rovnou si získalo titul nového vládce fotomobilů, právě zamířilo do velké vánoční akce. Nejen, že novinku najdete ve 20% slevě, ale dostanete k ní i rovnou dva dárky, a ještě můžete získat bonus ve výši 2 500 Kč. Tím cena spadne na pouhých 25 492 Kč místo běžných 34 990 Kč.

Král fotomobilů za nejlepší cenu

Vivo ukazuje, že patří mezi nejambicióznější hráče ve světě mobilního focení. Vivo X300 Pro patří mezi nejlépe vybavené fotomobily současnosti. Kombinuje špičkové senzory s optikou Zeiss a nabízí i periskopický teleobjektiv s až 100násobným přiblížením. Pro náročnější fotografy je k dispozici také externí objektiv nebo grip, který mění běžné mobilní focení na jedinečný zážitek.

O plynulý chod se potom stará nejnovější čipset MediaTeku, který zvládá i náročné aplikace, a samozřejmostí je i velká 5 440mAh baterie s rychlým nabíjením. Díky tomu se vrátíte do hry během pár minut.

V Mobil Pohotovosti teď Vivo X300 Pro koupíte ve 20% slevě za pouhých 27 992 Kč a rovnou získáte dva dárky – bezdrátovou nabíječku Vivo 50W Flash Charger a klasickou Vivo 90W FlashCharge. Navíc ale můžete zlevněnou cenu srazit o další 2 500 Kč, a to díky výkupnímu bonusu, který získáte, když v Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý telefon.

Cena po slevě a bonusu:

Ve slevě nyní najdete i levnější Vivo V50 lite, u kterého spadla cena na pouhých 4 529 (běžně 5 290 Kč). A to nejlepší? V Mobil Pohotovosti máte garanci, že to vaše objednávky stihnout pod stromeček zavčasu – novinky od Vivo jsou tak skvělým adeptem na dárek.

