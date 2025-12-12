Mapy od Seznamu vás nově přímo odkáží na oficiální obchod s dálničními známkami

Mapy od Seznamu vás nově přímo odkáží na oficiální obchod s dálničními známkami2025-12-12T13:35:57+01:00
• 12. 12. 2025#Aplikace

Zdroj: Mapy.cz

I takový obyčejný nákup dálniční známky se může prodražit, jelikož na internetu najdete přeprodejce, kteří si k normální ceně ještě přihodí svou přirážku. Bohužel se také objevují podvody, kdy se stránka tváří oficiálně, ale ve výsledku jde o podvod. Sem tam je komplikovanější rozeznat oficiální portál od alternativního nebo podvodného. Mapy.com v tomto případě chtějí napomoci.

Přímo v aplikaci

Už poměrně dost zemí nabízí možnost nákupu digitální dálniční známky, kterou si můžete pořídit kdykoliv a přímo na mobilním telefonu. I kvůli přeprodejcům a podvodům se tvůrci aplikace Mapy.com rozhodli přidat odkazy na oficiální stránky, kde je možné nakoupit dálniční známky pro danou zemi.

Novinka se nabízí při plánování cesty, kde si můžete aktivovat možnost vyhnutí se dálnicím, případně zde máte na druhou stranu seznam zemí, kde potřebujete dálniční známku nebo mýto. Právě u první varianty se rovnou nabídne odkaz na oficiální ověřený obchod.

Jedná se o drobnou ale užitečnou vychytávku, která snižuje riziko toho, že si zbytečně koupíte dražší skrze předprodejce, nebo že naletíte na podvodný web. Ještě by to chtělo integrovat systém pro placení mýta a cesty do zahraničí by byly pohodlnější.

Zdroj: Seznam.cz

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

