iFixit spouští FixBot: AI aplikaci, která vám pomůže opravit cokoli

Populární web iFixit, známý svými návody na opravy elektroniky, přichází s novou AI aplikací FixBot. Tento digitální pomocník vás provede opravou krok za krokem – ať už jde o mobil, lednici nebo auto.
Když YouTube nestačí, přichází FixBot
Každý to zná. Něco se pokazí, nemůžete (nebo nechcete) čekat na odborníka, ale video na YouTube neřeší přesně váš problém. Právě tuto mezeru se snaží vyplnit FixBot – hlasem ovládaný chatbot, který vám pomůže problém diagnostikovat a následně vás provádí opravou krok po kroku, jako kdybyste měli technika přímo vedle sebe.
Díky hlasovému ovládání si navíc během práce nemusíte špinit displej telefonu – oceníte především v situacích, kdy máte obě ruce zaneprázdněné například demontáží pračky nebo výměnou dílů v autě.
Trénován na více než 125 000 druhů oprav
FixBot není jen další obecná AI jako ChatGPT. Byl vyškolen na knihovně více než 125 000 opravárenských návodů, diskusním fóru a manuálech přímo z databáze iFixitu. Výsledkem je nižší riziko tzv. „halucinací“, tedy vymyšlených nebo chybných odpovědí, které jinak AI často trápí.
Navíc vám přímo ukáže schémata a nákresy, ze kterých vychází, takže snadno poznáte, co přesně máte dělat a jaký náhradní díl objednat. Pokud si nejste jistí, můžete nahrát fotku porouchané součástky a FixBot vám označí, co je co.
Sledování baterie a objednávky přímo z aplikace
FixBot má i další užitečnou funkci – sleduje v reálném čase stav baterie vašeho telefonu a upozorní vás, když je čas na výměnu. Až ten okamžik nastane, můžete si přímo v aplikaci objednat potřebné díly i opravnou sadu.
Tato funkce je zatím v beta verzi, protože různí výrobci monitorují baterie odlišně. Přesto iFixit slibuje větší přesnost a přehled, než jaký dnes nabízí běžné nástroje v iOS či Androidu.
Aplikace je zatím zdarma, ale ne navždy
FixBot je aktuálně dostupný zdarma pro Android i iOS, ovšem nepočítejte s tím, že to tak zůstane. Společnost plánuje zavedení placené verze, ve které budou některé funkce nebo počet dotazů omezen. Cena prémiové verze bude 4,99 dolaru měsíčně nebo 50 dolarů ročně, což je stále velice příznivá cena za hodnotu obsahu, který získáte.
