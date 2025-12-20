Moto G Power (2026) má známé specifikace, ale v něčem je lepší

Zdroj: Motorola
V poslední době Motorola uvedla několik modelů, jako například Moto G57 Power, Moto G57, Moto G67 Power 5G, Moto G (2026) a Moto G Play 5G (2026). Nyní zde máme pokračování v podobě Moto G Power (2026).
Trochu lepší specifikace
Už podle názvu je více méně jasné, že se jedná o vylepšenou verzi modelu Moto G (2026). Došlo ale na vylepšování jen některých specifikací. Například displej sice konečně dostal Full HD+ rozlišení, ale stále se jedná o LCD panel. O výkon se stále stará Dimensity 6300. Dobrou zprávou je, že došlo ke zdvojnásobení operační paměti.
Další podstatné vylepšení se odehrálo u odolnosti. Nově má mobil certifikace jako IP68 + IP69 a MIL-STD-810H, takže odolá náročnějším podmínkám než běžná verze. Asi byste čekali, že když má mobil v názvu slovíčko Power, nabídne více energie, ale není tomu tak. Kapacita baterie zůstala na hodnotě 5200 mAh.
Celkově Moto G Power (2026) se zdá být trochu zbytečný mobil v porovnání s ostatními, které Motorola v poslední době vydala. Cena této novinky je nastavena v přepočtu přibližně na 6 200 Kč bez daně a dalších poplatků. Musíme si počkat, jestli se dostane na evropský trh a případně za kolik.
Specifikace Moto G Power (2026)
- displej: 6,8 palců, LCD, 2388 × 1080 pixelů, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: MediaTek Dimensity 6300
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128 GB UFS 2.2
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
- přední: 32 Mpx
- zadní: 50 Mpx (hlavní)
- čtečka otisků prstů na straně
- stereo
- IP68 + IP69, MIL-STD-810H
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C, 3,5mm jack
- rozměry a hmotnost: 166,62 × 77,10 × 8,72 mm, 208 gramů
- baterie a nabíjení: 5200 mAh, 30 W nabíjení
