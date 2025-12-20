Moto G Power (2026) má známé specifikace, ale v něčem je lepší

Moto G Power (2026) má známé specifikace, ale v něčem je lepší2025-12-19T18:29:28+01:00
• 20. 12. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Motorola

V poslední době Motorola uvedla několik modelů, jako například Moto G57 Power, Moto G57, Moto G67 Power 5G, Moto G (2026) a Moto G Play 5G (2026). Nyní zde máme pokračování v podobě Moto G Power (2026).

Trochu lepší specifikace

Už podle názvu je více méně jasné, že se jedná o vylepšenou verzi modelu Moto G (2026). Došlo ale na vylepšování jen některých specifikací. Například displej sice konečně dostal Full HD+ rozlišení, ale stále se jedná o LCD panel. O výkon se stále stará Dimensity 6300. Dobrou zprávou je, že došlo ke zdvojnásobení operační paměti.

Další podstatné vylepšení se odehrálo u odolnosti. Nově má mobil certifikace jako IP68 + IP69 a MIL-STD-810H, takže odolá náročnějším podmínkám než běžná verze. Asi byste čekali, že když má mobil v názvu slovíčko Power, nabídne více energie, ale není tomu tak. Kapacita baterie zůstala na hodnotě 5200 mAh.

moto g power 2026 918x867x

Zdroj: Motorola

Celkově Moto G Power (2026) se zdá být trochu zbytečný mobil v porovnání s ostatními, které Motorola v poslední době vydala. Cena této novinky je nastavena v přepočtu přibližně na 6 200 Kč bez daně a dalších poplatků. Musíme si počkat, jestli se dostane na evropský trh a případně za kolik.

Specifikace Moto G Power (2026)

  • displej: 6,8 palců, LCD, 2388 × 1080 pixelů, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: MediaTek Dimensity 6300
  • RAM: 8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128 GB UFS 2.2
  • Operační systém: Android 16
  • Dual SIM: Nano SIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
    • přední: 32 Mpx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • stereo
  • IP68 + IP69, MIL-STD-810H
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C, 3,5mm jack
  • rozměry a hmotnost: 166,62 × 77,10 × 8,72 mm, 208 gramů
  • baterie a nabíjení: 5200 mAh, 30 W nabíjení

Zdroj: fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google hacknul Apple? Android má konečně funkční AirDrop i pro iPhone!

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Satechi
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat