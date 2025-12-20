ChatGPT přinese režim pro dospělé, ale erotiku v tom nehledejte

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
OpenAI se připravuje na spuštění nového režimu pro dospělé v rámci ChatGPT. Pozor, tento režim ale nemusí být nutně o erotice. Společnost tím chce rozšířit možnosti konverzací o citlivějších či dosud zakázaných tématech. První verze má dorazit v průběhu příštího roku.
Režim pro dospělé v ChatGPT
Generativní AI je stále interaktivnější a chytřejší, ale zároveň i více regulovaná. Zatímco většina webových stránek si vystačí s tlačítkem „Potvrzuji, že mi je 18 let“, OpenAI míří dál. Firma nechce spoléhat na čestné prohlášení, ale vyvíjí systém, který bude umět odhadnout věk uživatele podle jeho chování a témat konverzace. Cílem je chránit nezletilé uživatele a zároveň nabídnout dospělým možnost diskutovat otevřeněji.
Tato novinka byla potvrzena Fidji Simovou, generální ředitelkou pro aplikace v OpenAI. Plán počítá se spuštěním v prvním čtvrtletí roku 2026, ovšem pouze za předpokladu, že AI model pro predikci věku bude spolehlivě fungovat. Vývoj se testuje zatím jen v několika zemích.
Přestože termín „režim pro dospělé“ v mnohých evokuje přístup k explicitnímu obsahu, samotní zástupci OpenAI naznačují, že to bude hlavně o širším spektru témat. ChatGPT je v současné době často kritizován za přehnanou opatrnost. Mnoho témat spojených se sexualitou, vztahy, duševním zdravím a dalšími je zcela blokováno nebo omezeno přísnými filtry.
Režim pro dospělé by mohl umožnit otevřenější debaty bez nutnosti se obávat, že jakákoliv formulace povede k zastavení odpovědi. Neznamená to ale, že ChatGPT bude bez limitů a jisté míry regulace. Spíše půjde o přístup ke zralejším tématům s vyšší úrovní nuance a odpovědnosti.
Detekce věku bez dat a fotek
Zásadním rozdílem oproti jiným systémům bude způsob, jakým OpenAI určí věk uživatele. Namísto registrací, rodných čísel nebo rozpoznání obličeje bude model analyzovat způsob komunikace, jazyk a témata konverzace. Cílem je co nejpřesněji odhadnout, zda daný uživatel dosahuje požadovaného věku a zralosti. Ačkoliv jde o elegantní řešení z pohledu ochrany soukromí, je extrémně náročné na přesnost. Chyba v obou směrech by mohla mít právní i reputační následky. Současně je zřejmé, že OpenAI touto funkcí reaguje i na rostoucí tlak regulatorních úřadů, které v mnoha zemích zavádějí nové zákony o online ověřování věku.
Více kontroly pro uživatele, další motivace k předplatnému?
Dospělý režim je také dalším krokem k personalizaci používání ChatGPT. Možnost rozhodnout se, jaká témata a jaký styl konverzace chcete zažívat, může být pro mnoho uživatelů klíčová. Zároveň to může sloužit jako motivace k předplatnému prémiových verzí ChatGPT, kde bude přístup k těmto funkcím nejdříve k dispozici.
V konečném důsledku tak může jít méně o přístup k zakázanému obsahu a více o zralou, otevřenou a důvěrnou komunikaci, která by mohla výrazně posílit užitečnost AI v oblastech, kde jsou dnes limity. Například v partnerském poradenství, sexuální výchově nebo řešení osobních problémů.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Moto G Power (2026) má známé specifikace, ale v něčem je lepší
Google zpřístupňuje Pátrací centrum pro hodinky
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře