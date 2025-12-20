Ceny mobilních tarifů v České republice jsou dlouhodobě tématem diskuzí. Zatímco standardní ceníky operátorů často drží ceny vysoko, alternativní poskytovatelé a virtuální operátoři hledají cesty, jak nabídnout zákazníkům výhodnější podmínky. NejPřipojení nově představila systém množstevních slev, který při pořízení více SIM karet sráží cenu neomezených dat výrazně pod hranici pěti set korun.
Množstevní slevy jako cesta k úspoře
Základní princip nabídky spočívá v odměňování uživatelů, kteří pod jeden účet převedou více čísel – typicky rodinu nebo skupinu přátel. Zatímco standardní cena tarifu s neomezenými daty (včetně neomezeného volání a SMS) činí pro jednotlivce 496 Kč měsíčně, při pořízení čtyř SIM karet klesá cena jedné SIM karty na 381 Kč. To představuje měsíční úsporu přes 100 Kč na každém čísle.
Podobný model uplatňuje poskytovatel i u nižších datových balíčků:
- Tarif s 12 GB dat: Běžná cena 475 Kč, ve variantě pro 3 SIM klesá na 397 Kč.
- Tarif s 5 GB dat: Běžná cena 395 Kč, ve variantě pro 2 SIM je cena 422 Kč (zde je nutné zohlednit specifika kombinace).
IPTV a podmínky bez úvazku
Kromě samotných telekomunikačních služeb se nabídka snaží zaujmout i doplňkovými bonusy. Ke každému paušálu je možné aktivovat službu NejPřipojení TV na půl roku za symbolickou cenu 1 Kč měsíčně.
Důležitým aspektem pro uživatele, kteří nechtějí být vázáni dlouhodobými smlouvami, je absence úvazků. Tarify jsou nabízeny bez závazku, což eliminuje riziko smluvních pokut v případě nespokojenosti nebo změny podmínek na trhu.
Více informací o tarifech naleznete na NejPřipojení.
