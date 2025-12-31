Aktuální sezóna výprodejů nabízí ideální příležitost pro upgrade audio vybavení. Největší český e-shop spustil akci Mega výprodej roku, která zahrnuje široké spektrum bezdrátových sluchátek. V nabídce se objevují modely pro náročné audiofily, sportovce i běžné uživatele, přičemž slevy u vybraných položek dosahují až 63 %. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších kategorií a produktů, které se nyní vyplatí sledovat.
Sportovní sluchátka
Pro aktivní uživatele, kteří vyžadují odolnost vůči potu a pevné uchycení v uších, je připravena sekce sportovních modelů. Tato kategorie se zaměřuje na ergonomii a stabilitu i při prudkém pohybu. V akci lze nalézt jak modely s klasickými špunty, tak speciální konstrukce pro maximální komfort.
- soundcore V40 bílá (-33 %)
- JBL Wave Flex 2 černá (-26 %)
- Sony Noise Cancelling WF-C710N, bílá (-16 %)
- Soundpeats Pop clip White (-35 %)
- Soundpeats Pop clip Cream (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Sluchátka za uši
Specifická kategorie sluchátek, která je navržena pro dlouhodobé nošení bez tlaku ve zvukovodu. Často jde o modely s otevřenou konstrukcí (Open-Ear), které umožňují vnímat okolí, což je klíčové pro bezpečnost při běhu ve městě nebo práci v kanceláři. Slevy v této sekci se týkají i populárních značek jako Soundcore nebo OneOdio.
- soundcore AeroFit Pro Black (-26 %)
- Soundpeats Pearlclip Pro Black (-20 %)
- OPN Sound Aria+ (-15 %)
- Soundpeats RunFree Lite 2 (-25 %)
- OneOdio OpenRock S Beige (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Sluchátka přes hlavu
Pokud je prioritou kvalita zvuku a izolace od okolního hluku, jsou ideální volbou náhlavní sluchátka. Výprodej zahrnuje modely s pokročilým potlačením hluku (ANC) od renomovaných výrobců jako Sony či JBL, ale i stylové kousky od značky Marshall. Některé prémiové modely jsou navíc dostupné v limitovaných edicích.
- Panasonic HF630B černá (-37 %)
- Sony Noise Cancelling WH-CH720N, černá (-15 %)
- JBL Live 770NC (-20 %)
- Marshall Major V Midnight Blue Limitovaná edice (-21 %)
- Sony Noise Cancelling WH-1000XM5SA, černá, Limitovaná edice (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Sluchátka do uší
Kategorie True Wireless (TWS) sluchátek je v současnosti nejpopulárnější díky své kompaktnosti. Zde se nachází nejvýraznější slevy, zejména u privátní značky AlzaPower, kde cena klesla o více než 60 %. V nabídce nechybí ani osvědčené modely od JBL nebo Sony s technologiemi pro čistý přenos hlasu.
- AlzaPower Boost PRO ANC (-63 %)
- JBL Wave Flex 2 černá (-26 %)
- Sony Noise Cancelling WF-C710N (-16 %)
- JBL Vibe Buds2 Black (-40 %)
- AlzaPower Boost ULTRA ANC (-40 %)
- AlzaPower Buds Go (-40 %)
- Další slevy najdete zde
