Apple v iOS 26.2 opravil dvě závažné zranitelnosti, útočníci je už aktivně zneužívali

Apple v iOS 26.2 opravil dvě závažné zranitelnosti, útočníci je už aktivně zneužívali2025-12-31T10:01:16+01:00
• 31. 12. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: Dotekomanie

Apple nedávno vydal aktualizaci iOS 26.2, která opravuje dvě kritické bezpečnostní chyby v jádru prohlížeče WebKit. Obě zranitelnosti byly již aktivně zneužívány ve vysoce sofistikovaných útocích, jejichž cílem byli konkrétní jednotlivci. Podle Applu šlo o útoky spojené se špionážním softwarem.

iOS 26.2 opravuje Zero-day zranitelnosti v Safari

Zranitelnosti označené jako CVE-2025-43529 a CVE-2025-14174 se týkají WebKitu – jádra, které pohání Safari i všechny další prohlížeče na iPhonech a iPadech. To znamená, že uživatel mohl být vystaven riziku pouhým navštívením škodlivé webové stránky, bez nutnosti instalace jakéhokoli dalšího softwaru.

První chyba, CVE-2025-43529, umožňuje spuštění libovolného kódu na zařízení. Útočníci toho dosahují tím, že přimějí prohlížeč k chybné manipulaci s pamětí. Druhá chyba, CVE-2025-14174, byla objevena společným úsilím bezpečnostních týmů Applu a Google Threat Analysis Group. Také se týká chybného zpracování paměti ve WebKit jádře. Apple reagoval vylepšením správy paměti a validace vstupních dat, což by mělo zabránit opakování podobného scénáře.

ios26 2 update 968x1508x

Zdroj: Dotekomanie

Obě zranitelnosti byly využity ve stejném cíleném útoku, přičemž podle Applu nešlo o plošné kampaně, ale o pečlivě mířené špionážní aktivity. Přesto jsou hrozby reálné i pro běžné uživatele – například pokud by útočníci rozšířili útoky a zaměřili se na krádeže hesel či přístup do finančních aplikací.

Apple i Google mlčí o technických detailech

Z důvodu bezpečnosti se Apple i Google rozhodli nezveřejnit bližší technické podrobnosti o fungování útoků. Cílem je neposkytnout útočníkům nové vodítko k tomu, jak zranitelnosti zneužít, než si uživatelé stihnou nainstalovat aktualizaci. Všem uživatelům iPhonů a iPadů se proto důrazně doporučuje co nejdříve nainstalovat aktualizaci iOS 26.2, která tyto zranitelnosti opravuje napříč celým ekosystémem Applu. Opravy se vztahují i na iPadOS a další systémy používající WebKit. Na vašem Apple zařízení již několik dní tato aktualizace „svítí“, tak neváhejte a aktualizujte.

Zdroj: phonearena.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

