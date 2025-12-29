HMD má v plánech přírůstek Pulse 2+

HMD Pulse+ | Zdroj: HMD
Společnost HMD Global chystá aktualizaci produktové řady Pulse, kam zanedlouho zařadí zástupce s názvem Pulse 2+. Nejnovější únik přináší první specifikace telefonu a ten bude patřit mezi cenově dostupná zařízení. O informace se jako vždy podělil spolehlivý zdroj ze sítě X, kde vystupuje pod přezdívkou @smashx_60 a pravidelně odhaluje chystané novinky.
Nic zásadního
HMD Pulse 2+ se venku pravděpodobně ukáže s 6,7palcovým IPS LCD displejem, který ochrání odolné sklo Dragontrail. Také nabídne HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Uvnitř naleznete čipovou sadu T615 z dílny Unisoc, jejíchž služeb využívá firma v několika dalších modelech. Uživatelská data pobere 128GB interní úložiště (UFS 2.1) a spárují jej s 4/6GB operační pamětí RAM.
Přestože velikost baterie zůstane bez změny (5 000 mAh), tak alespoň vzroste rychlost nabíjecí technologie z 10W na 20W. Zadní stranu ještě zaberou dva objektivy fotoaparátu ve složení snímačů 50 + 2 MPx. Milovníci selfie fotografování se budou muset spokojit s 13MPx selfie kamerkou. Od prvního spuštění poběží pod operačním systémem Android 15.
Ve zbytku výbavy vynikne certifikace odolnosti IP54, technologie NFC, jedno přizpůsobitelné tlačítko nebo standard LTE Advanced (LTE+). Technologie u podporovaných operátorů zajistí rychlejší přenos dat a menší zpoždění. Datum představení, oficiální dostupnost či prodejní cenu budeme znát snad již v nejbližších týdnech. Po vzoru předchůdce by cenovka nemusela překročit hranici 5 000 Kč.
Zdroje: gizmochina.com, x.com
