Povánoční období a začátek nového roku jsou tradičně spojeny s nejzajímavějšími cenovými akcemi v segmentu spotřební elektroniky. Aktuální „Mega výprodej roku“ na Alza.cz se výrazně zaměřil na kategorii televizorů. Zákazníci tak mají příležitost pořídit moderní zobrazovací panely s pokročilými technologiemi za zlomek původní ceny. Nabídka pokrývá široké spektrum od cenově dostupných modelů až po prémiové velkoformátové obrazovky.

Mini LED televize: Vysoký jas a precizní kontrast

Technologie Mini LED představuje evoluci klasických LCD panelů, kde je podsvícení zajištěno tisíci miniaturních diod. To umožňuje mnohem přesnější řízení jasu a lokálního stmívání, což se blíží kvalitě OLED panelů, ale s vyšším maximálním jasem vhodným i do prosvětlených místností. V aktuální nabídce lze nalézt modely se slevami dosahujícími až 40 %, včetně obřích úhlopříček.

QLED televize: Živé barvy díky Quantum Dot

Pro diváky, kteří preferují syté a věrné barvy, jsou ideální volbou QLED televizory. Využívají vrstvu kvantových teček (Quantum Dots), která zpřesňuje barevné podání a zvyšuje barevný objem. Výprodej zahrnuje jak kompaktní modely vhodné do ložnice či kuchyně (včetně 12V napájení pro karavany), tak i velkoformátové obrazovky pro domácí kino.

OLED televize: Dokonalá černá a filmový zážitek

Vrcholem současné nabídky televizorů jsou panely OLED. Díky tomu, že každý pixel svítí samostatně, dokáží tyto televize zobrazit absolutní černou a nekonečný kontrast. To je klíčové pro sledování filmů ve vysoké kvalitě (HDR) a hraní her na moderních konzolích. V akci se objevují prémiové značky jako Sony, Philips či Samsung se slevami až 30 %.

