Povánoční období a začátek nového roku jsou tradičně spojeny s nejzajímavějšími cenovými akcemi v segmentu spotřební elektroniky. Aktuální „Mega výprodej roku“ na Alza.cz se výrazně zaměřil na kategorii televizorů. Zákazníci tak mají příležitost pořídit moderní zobrazovací panely s pokročilými technologiemi za zlomek původní ceny. Nabídka pokrývá široké spektrum od cenově dostupných modelů až po prémiové velkoformátové obrazovky.
Mini LED televize: Vysoký jas a precizní kontrast
Technologie Mini LED představuje evoluci klasických LCD panelů, kde je podsvícení zajištěno tisíci miniaturních diod. To umožňuje mnohem přesnější řízení jasu a lokálního stmívání, což se blíží kvalitě OLED panelů, ale s vyšším maximálním jasem vhodným i do prosvětlených místností. V aktuální nabídce lze nalézt modely se slevami dosahujícími až 40 %, včetně obřích úhlopříček.
- 65″ Hisense 65E8Q + 5 let záruka po registraci (-40 %)
- 55″ HAIER H55M90EUX (-20 %)
- 43″ Thomson 43MG7C15 (-20 %)
- 55″ TCL 55C89K (-30 %)
- 86″ LG 86QNED86A6A (-30 %)
- Další slevy najdete zde
QLED televize: Živé barvy díky Quantum Dot
Pro diváky, kteří preferují syté a věrné barvy, jsou ideální volbou QLED televizory. Využívají vrstvu kvantových teček (Quantum Dots), která zpřesňuje barevné podání a zvyšuje barevný objem. Výprodej zahrnuje jak kompaktní modely vhodné do ložnice či kuchyně (včetně 12V napájení pro karavany), tak i velkoformátové obrazovky pro domácí kino.
- 86″ LG 86QNED80A6A (-25 %)
- 32″ Thomson 32FQG3S15C 12V (-25 %)
- 55″ Blaupunkt 55MBG7000S (-25 %)
- 40″ CHiQ L40QM10V + 2 roky prodloužená záruka (-30 %)
- 75″ LG 75QNED80A6A (-30 %)
- Další slevy najdete zde
OLED televize: Dokonalá černá a filmový zážitek
Vrcholem současné nabídky televizorů jsou panely OLED. Díky tomu, že každý pixel svítí samostatně, dokáží tyto televize zobrazit absolutní černou a nekonečný kontrast. To je klíčové pro sledování filmů ve vysoké kvalitě (HDR) a hraní her na moderních konzolích. V akci se objevují prémiové značky jako Sony, Philips či Samsung se slevami až 30 %.
- 65″ Sony Bravia 8A (K65XR8APB.CEI) (-20 %)
- 77″ Philips 77OLED770 (-25 %)
- 55″ Philips 55OLED770 (-30 %)
- 77″ Samsung QE77S90F (-20 %)
- 65″ Philips 65OLED770 (-30 %)
- Další slevy najdete zde
