Oppo K15 Turbo Pro dostává první obrysy

Oppo K13 Turbo Pro | Zdroj: Oppo
Jen pár měsíců od oznámení herního telefonu K13 Turbo Pro se firma Oppo zaměřila na jeho další pokračování. Nejnovější únik dává vůbec poprvé nahlédnout do seznamu specifikací, které patří právě nástupci s názvem K15 Turbo Pro. Čínský producent by měl tuto mobilní novinku opět ukázat po boku druhého zástupce pod označením K15 Turbo.
Známá herní dvojka
Nejvybavenější přírůstek v podobě K15 Turbo Pro se může ukázat s 6,78palcovým OLED LTPS displejem, který dosáhne na 1,5K rozlišení. Namísto očekávaného čipsetu Snapdragon 8 Gen 5 údajně dostane přednost připravovaný procesor Dimensity 9500s od MediaTeku. Do výpisu ještě plánují nasadit hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu.
V případě varianty K15 Turbo bude použit menší 6,59palcový OLED LTPS panel s 1,5K rozlišením. Hlavní výkon zaštítí čipová sada Snapdragon 8s Gen 4 z dílny Qualcommu. O odvod přebytečného tepla se u obou postará vestavěný aktivní chladicí ventilátor. Ke zlepšení má dojít i u celkové výdrže, kde výrobce přinese článek baterie přesahující kapacitu 7 000 mAh.
Mimo jiné by mohla narůst rychlost nabíjecí technologie. Každopádně již ze začátku roku 2026 si o pozornost řekne dvojice Find N6 (leden) a Find X9 Ultra (březen). Proto série K15 Turbo dorazí až někdy během 2. čtvrtletí. Do té doby můžeme určitě vyhlížet nové upřesňující úniky.
