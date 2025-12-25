Největší tuzemský e-shop s elektronikou spustil rozsáhlou slevovou akci s názvem Mega výprodej roku. Tato událost přináší výrazné snížení cen napříč celým sortimentem, přičemž nejzajímavější nabídky lze nalézt v kategoriích spotřební elektroniky a výpočetní techniky. Zákazníci mohou využít slevy dosahující až 40 % na vybrané modely televizorů, notebooků, mobilních telefonů a tabletů. Akce zahrnuje jak prémiové modely značek Samsung či LG, tak i cenově dostupné varianty pro méně náročné uživatele.
Televize
Kategorie televizorů nabízí široké spektrum úhlopříček od standardních 32 palců až po velkoformátové 86palcové obrazovky. V nabídce dominují modely s technologiemi OLED a QNED, které zaručují věrné podání barev a vysoký kontrast. Výrazné slevy se dotkly především velkých obrazovek značky LG a prémiových modelů Philips. Pro zájemce o menší úhlopříčky nebo sekundární televizory do domácnosti jsou k dispozici modely značek Haier či CHiQ s velmi agresivní cenovkou.
- 86″ LG 86QNED80A6A (-25 %)
- 86″ LG 86NANO81A6A (-29 %)
- 55″ Philips 55OLED860 (-32 %)
- 43″ HAIER H43S80FUX (-20 %)
- 32″ CHiQ L32QM10V + odměna za recenzi (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Notebooky
Segment přenosných počítačů v rámci výprodeje pokrývá potřeby hráčů, kreativců i manažerů. Herní nadšence zaujmou modely řady ASUS TUF nebo HP Victus, které nabízejí robustní konstrukci a výkonný hardware. Pro firemní sféru jsou připraveny slevy na legendární řadu ThinkPad od Lenova a pracovní stanice HP Zbook. Nechybí ani univerzální modely ASUS Vivobook vhodné pro studenty a běžnou kancelářskou práci, ke kterým je často nabízen bonusový software.
- ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8012W Jaeger Gray kovový (-22 %)
- Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 Grey (záruka 3 roky ONSITE NBD) (-35 %)
- VICTUS by HP 15-fb3957nc Performance Blue (-22 %)
- HP Zbook X G1 (-16 %)
- ASUS Vivobook 15 X1502VA-NJ1254W Cool Silver (Adobe Creative Cloud na měsíc zdarma) (-23 %)
- Další slevy najdete zde
Mobily
V kategorii mobilních telefonů lze nalézt slevy na nejnovější vlajkové lodě i telefony střední třídy. Výrazné zastoupení zde má značka Samsung s modely řady Galaxy S a A, včetně očekávaných novinek. Akční nabídka pamatuje i na fanoušky čistého Androidu s modelem Google Pixel 8 Pro nebo uživatele hledající vysoký výkon za rozumnou cenu u značek OnePlus a Nubia.
- Samsung Galaxy A56 8GB/128GB (-18 %)
- Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/512GB (-13 %)
- Samsung Galaxy A16 LTE 4GB/128GB (-17 %)
- ZTE Nubia Air 5G (-25 %)
- Google Pixel 8 Pro 12GB/128GB (-10 %)
- OnePlus Nord 5 5G 12GB/512GB (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Tablety
Sekce tabletů je v aktuálním výprodeji doménou společnosti Samsung. Zlevněny byly jak základní modely řady Galaxy Tab A, které poslouží pro konzumaci multimédií a nenáročnou práci, tak i vysoce výkonné tablety řady Galaxy Tab S. Ty jsou vhodné pro kreativní práci s grafickými programy a multitasking.
- Samsung Galaxy Tab A11+ 5G 6GB/128GB (-12 %)
- Samsung Galaxy Tab S11 12GB/128GB (-16 %)
- Samsung Galaxy Tab S10+ Wifi 12GB/256GB (-10 %)
- Samsung Galaxy Tab A9+ Wifi 6GB/128GB (-5 %)
- Samsung Galaxy Tab S10 FE 8GB/128GB (-5 %)
- Další slevy najdete zde
