• 25. 12. 2025

Největší tuzemský e-shop s elektronikou spustil rozsáhlou slevovou akci s názvem Mega výprodej roku. Tato událost přináší výrazné snížení cen napříč celým sortimentem, přičemž nejzajímavější nabídky lze nalézt v kategoriích spotřební elektroniky a výpočetní techniky. Zákazníci mohou využít slevy dosahující až 40 % na vybrané modely televizorů, notebooků, mobilních telefonů a tabletů. Akce zahrnuje jak prémiové modely značek Samsung či LG, tak i cenově dostupné varianty pro méně náročné uživatele.

Televize

Kategorie televizorů nabízí široké spektrum úhlopříček od standardních 32 palců až po velkoformátové 86palcové obrazovky. V nabídce dominují modely s technologiemi OLED a QNED, které zaručují věrné podání barev a vysoký kontrast. Výrazné slevy se dotkly především velkých obrazovek značky LG a prémiových modelů Philips. Pro zájemce o menší úhlopříčky nebo sekundární televizory do domácnosti jsou k dispozici modely značek Haier či CHiQ s velmi agresivní cenovkou.

Notebooky

Segment přenosných počítačů v rámci výprodeje pokrývá potřeby hráčů, kreativců i manažerů. Herní nadšence zaujmou modely řady ASUS TUF nebo HP Victus, které nabízejí robustní konstrukci a výkonný hardware. Pro firemní sféru jsou připraveny slevy na legendární řadu ThinkPad od Lenova a pracovní stanice HP Zbook. Nechybí ani univerzální modely ASUS Vivobook vhodné pro studenty a běžnou kancelářskou práci, ke kterým je často nabízen bonusový software.

Mobily

V kategorii mobilních telefonů lze nalézt slevy na nejnovější vlajkové lodě i telefony střední třídy. Výrazné zastoupení zde má značka Samsung s modely řady Galaxy S a A, včetně očekávaných novinek. Akční nabídka pamatuje i na fanoušky čistého Androidu s modelem Google Pixel 8 Pro nebo uživatele hledající vysoký výkon za rozumnou cenu u značek OnePlus a Nubia.

Tablety

Sekce tabletů je v aktuálním výprodeji doménou společnosti Samsung. Zlevněny byly jak základní modely řady Galaxy Tab A, které poslouží pro konzumaci multimédií a nenáročnou práci, tak i vysoce výkonné tablety řady Galaxy Tab S. Ty jsou vhodné pro kreativní práci s grafickými programy a multitasking.

