Instagram spouští „Your Algorithm“: Nová funkce vám dá kontrolu nad doporučeným obsahem

Instagram konečně umožní uživatelům ovlivnit, jaký obsah jim algoritmus doporučuje. Nová funkce s názvem „Your Algorithm“ – Tvůj algoritmus začíná na kartě Reels a později se rozšíří i do dalších částí aplikace, jako je Objevit. Podobně jako u TikToku se vše bude točit kolem umělé inteligence.
Přizpůsobte si Reels v Instagramu podle svého vkusu
Instagram v oficiálním oznámení uvedl, že nová funkce má za cíl nabídnout uživatelům smysluplnější kontrolu nad tím, co se jim na platformě zobrazuje. Pomocí AI se nyní každý může podívat na témata, která Instagram považuje za relevantní, a následně je přizpůsobit svým aktuálním zájmům.
V rozhraní Reels stačí klepnout na ikonu v pravém horním rohu (dvě čáry se srdíčky), čímž se otevře sekce „Your Algorithm“. Zde uvidíte přehled témat, která algoritmus vyhodnotil jako vaše zájmy, a můžete určit, čeho chcete vidět více – nebo méně.
Co vše lze ovládat?
V rámci funkce lze provádět několik typů úprav:
Na vrcholu seznamu najdete souhrn témat, která vás údajně zajímají nejvíce. Můžete také ručně vyhledávat a přidávat témata, která vás skutečně zajímají, nebo naopak skrýt ta, která nechcete dále vídat. Díky tomu se bude feed s Reels dynamicky měnit a odrážet vaše volby.
Instagram také nabízí možnost sdílet svá preferovaná témata do Stories, čímž můžete ukázat přátelům, co vás aktuálně baví – a zároveň tak můžete ovlivnit i jejich obsahový algoritmus.
Umělá inteligence opět v akci – ale ne vždy vítaně
Zatímco funkce Your Algorithm je vítaným krokem směrem k větší transparentnosti, ne všechny AI novinky Instagramu byly přijaty s nadšením. Uživatelé si například všimli, že platforma začala generovat senzační a často nepřesné nadpisy, které byly pravděpodobně vytvořeny jazykovým modelem AI. Tento krok vzbudil kontroverze a připomněl, že Meta intenzivně nasazuje AI technologie i v oblastech, kde mohou být zavádějící.
Přesto je zřejmé, že společnost sází na umělou inteligenci jako na klíčový nástroj budoucnosti. Akvizice AI startupů a změny v interních prioritách tomu jen nasvědčují.
Kdy bude funkce dostupná?
Funkce „Your Algorithm“ debutuje prozatím pouze v USA, ale Instagram potvrdil, že ji v následujících týdnech a měsících plánuje zpřístupnit i v dalších regionech. Uživatelé se tak mohou těšit na větší kontrolu nad tím, co jim aplikace doporučuje – a to bez nutnosti mazat historii nebo používat work-aroundy.
Zdroj: engadget.com
