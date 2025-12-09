Instagram rozšiřuje sdílení Stories

Zdroj: Dotekomanie.cz
Někdy i malé rozšíření může přinést více užitku než milion nových funkcí, které nikdo nechtěl. Právě v těchto dnech míří k uživatelům sociální sítě Instagram jedna modifikace, která se týká sdílení dočasných příběhů, tedy Stories.
Bez označení
Sdílení dočasných příběhů na Instagramu je jednoduché a nabízí se poměrně hodně možností. Pokud jde ale o možnost přesdílení Stories, které není přímo vaše, byla zde jen jedna oficiální cesta. Autor takového příběhů vás musel přímo označit, abyste mohli přesdílet daný obsah na svůj profil.
To se nyní mění, jelikož Instagram uvolňuje tuto podmínku, aspoň tedy částečně. Nově mohou uživatelé přesdílet jakýkoliv dočasný příběh z veřejného účtu. Že takovou možnost máte, se dozvíte skrze informaci při procházení, ale také vám přibude nové tlačítko v sekci sdílet. Je hned na prvním místě.
V takto přesdíleném dočasném příběhu je samozřejmě vidět jméno původního autora. I u veřejných profilů je ale možnost zakázat toto sdílení. Nastavení je dostupné skrze sekci soukromí. Pokud novinku ještě nemáte, musíte si jednoduše počkat. Firma ji zavádí postupně po celém světě na všechny platformy.
Zdroj: fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Od Google WearOS zřejmě odchází další výrobce
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře