Huawei představuje MatePad 11.5 (2026): Tablet s 120Hz displejem a HarmonyOS

Dnes společnost Huawei představila novou generaci řady mobilů Nova, ale kromě toho jsme se dočkali ještě tabletu Huawei MatePad 11.5 2026. Zatímco není jisté, kdy a jestli se dostanou smartphony na evropský trh, u tabletů je to pravděpodobnější.
Levnější kousek
Jedná se více méně o základní tablet, ale nabízí poměrně běžnou výbavu, která je podpořena například čtyřmi reproduktory. Je tak vhodný i pro sledování videí nebo hraní her. Displej má vyšší rozlišení a obnovovací frekvence je 120 Hz. Jen je škoda, že jas dosahuje jen na hodnotu 600 nitů. Na druhou stranu bude v prodeji i varianta s antireflexivní úpravou panelu.
Fotografická výbava u novinky je základní, zde zázraky nečekejte. Huawei MatePad 11.5 2026 má podporu pro stylus a samozřejmě nechybí ani obal s klávesnicí. O energii se stará baterie o kapacitě 10 100 mAh s podporou 40W nabíjení. Jen je škoda, že zde není standardní operační systém. Huawei už nasazuje nějakou dobu svůj vlastní, kde není podpora Google aplikací a služeb.
Tento tablet vychází v přepočtu u základní verze na 5 300 Kč bez daně a dalších poplatků. Zřejmě se dostane na evropský trh začátkem dalšího roku, ale na toto upřesnění dostupnosti si budeme muset počkat nějakou chvíli.
Specifikace Huawei MatePad 11.5 2026
- displej: 11,5 palců, IPS, 2456 × 1600 pixelů, 256 ppi, 120 Hz, 3:2, 600 nitů
- procesor: Kirin T82B / Kirin T82
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: HarmonyOS 5.1
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (hlavní, f/1.8, AF)
- přední: 8 Mpx (f/2.0)
- 4 reproduktory
- Konektivita: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C
- rozměry a hmotnost: 177,5 × 262,6 × 6,1 mm, 515 gramů
- baterie a nabíjení: 10 100 mAh, 40W nabíjení
Zdroj: fonearena.com
