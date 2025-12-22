Huawei představuje MatePad 11.5 (2026): Tablet s 120Hz displejem a HarmonyOS

Huawei představuje MatePad 11.5 (2026): Tablet s 120Hz displejem a HarmonyOS2025-12-22T20:00:38+01:00
• 22. 12. 2025#Ostatní

Zdroj: Huawei

Dnes společnost Huawei představila novou generaci řady mobilů Nova, ale kromě toho jsme se dočkali ještě tabletu Huawei MatePad 11.5 2026. Zatímco není jisté, kdy a jestli se dostanou smartphony na evropský trh, u tabletů je to pravděpodobnější.

Huawei Nova 15: Tři nové modely cílí na střední třídu s důrazem na fotoaparáty a design

Levnější kousek

Jedná se více méně o základní tablet, ale nabízí poměrně běžnou výbavu, která je podpořena například čtyřmi reproduktory. Je tak vhodný i pro sledování videí nebo hraní her. Displej má vyšší rozlišení a obnovovací frekvence je 120 Hz. Jen je škoda, že jas dosahuje jen na hodnotu 600 nitů. Na druhou stranu bude v prodeji i varianta s antireflexivní úpravou panelu.

huawei tablets matepad 11 5 2025 with smart keyboard 2x 1272x785x

Zdroj: Huawei

Fotografická výbava u novinky je základní, zde zázraky nečekejte. Huawei MatePad 11.5 2026 má podporu pro stylus a samozřejmě nechybí ani obal s klávesnicí. O energii se stará baterie o kapacitě 10 100 mAh s podporou 40W nabíjení. Jen je škoda, že zde není standardní operační systém. Huawei už nasazuje nějakou dobu svůj vlastní, kde není podpora Google aplikací a služeb.

purple 800x700x

Zdroj: Huawei

Tento tablet vychází v přepočtu u základní verze na 5 300 Kč bez daně a dalších poplatků. Zřejmě se dostane na evropský trh začátkem dalšího roku, ale na toto upřesnění dostupnosti si budeme muset počkat nějakou chvíli.

Specifikace Huawei MatePad 11.5 2026

  • displej: 11,5 palců, IPS, 2456 × 1600 pixelů, 256 ppi, 120 Hz, 3:2, 600 nitů
  • procesor: Kirin T82B / Kirin T82
  • RAM: 8/12 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Operační systém: HarmonyOS 5.1
  • Foťáky:
    • zadní: 13 Mpx (hlavní, f/1.8, AF)
    • přední: 8 Mpx (f/2.0)
  • 4 reproduktory
  • Konektivita: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 177,5 × 262,6 × 6,1 mm, 515 gramů
  • baterie a nabíjení: 10 100 mAh, 40W nabíjení

Zdroj: fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

iPhone Air je past? Ztrácí hodnotu rekordním tempem (až 48 %!)

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat