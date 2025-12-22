OnePlus 15T poznáme začátkem příštího roku

OnePlus 13T | Zdroj: OnePlus
Společnost OnePlus pro příští rok nechystá pouze herní řadu Turbo, ale už od října táhnoucí se spekulace kolem modelu s označením 15T teď opět nabírají na důležitosti. Čínský producent by u tohoto zástupce měl lákat hlavně na kompaktní rozměry a nadstandardní výkon. Vybrané mobilní trhy se zařízení údajně dočkají pod názvem 15s.
Žádné šetření
OnePlus 15T pravděpodobně získá 6,31palcový AMOLED displej BOE X3, který dosáhne na 1,5K rozlišení a 165Hz obnovovací frekvenci. Navíc ještě uvnitř ukryjí ultrazvukovou 3D čtečku otisků prstů nebo výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Konstrukce má dále dostat kovový rámeček a splňovat požadavky certifikace IP68.
Bateriový článek s kapacitou 7 000 mAh bude podporovat technologii rychlého nabíjení okolo 100 až 120 W. Telefon na svých bedrech ponese hlavní 50MPx objektiv IMX906 od Sony a 50MPx teleobjektiv JN5 z dílny Samsungu. U softwarové stránky se ukáže operační systém Android 16 pod platformou ColorOS 16. Výrobce souběžně k němu připravuje nacvakávací magnetické pouzdro v bílé a šedé barvě.
K oficiálnímu oznámení může dojít během prvního čtvrtletí příštího roku. Do té doby lze vyhlížet další úniky, které nám upřesní celý tento přírůstek.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
