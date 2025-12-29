Chytrá mapa pro ohňostroje: Zjistěte, kde je odpalování pyrotechniky legální

Zdroj: Dotekomanie.cz
Na trhu je několik mapových služeb, které se snaží nabídnout zájmové body, navigaci a další užitečné funkce. Některé mají k dispozici u funkce specifické pro konkrétní trhy. Zde se vám asi vybaví česká služba Mapy.com do Seznamu, ale je zde i další služba, která se vám v nadcházejícím čase může hodit.
Kde odpalovat pyrotechniku
Blíží se konec roku a opět věčná otázka kolem pyrotechniky, tedy jestli ji odpalovat, případně ke je to možné a podobně. Od 1. prosince platí nová legislativa, která omezuje odpalování kolem zájmových objektů. Jde například o nemocnice, domovy pro seniory, záchranné stanice, útulky pro zvířata, zoologické zahrady nebo chovy hospodářských zvířat.
Konkrétně je vymezeno pásmo 250 metrů, kde není možné používat pyrotechniku třídy F2 (dostupná od 18 let). Samozřejmě je otázkou, kde je možné odpalovat a kde není. Právě proto přichází služba chytremapy.cz, kde je přímo zobrazeno, kde můžete, respektive kde nesmíte odpalovat pyrotechniku.
„Ochranná pásma jsou v mapové aplikaci zobrazena jako kružnice o poloměru 250 metrů od každého citlivého objektu. Uživatelé si navíc mohou rozkliknout konkrétní místo a zjistit, k jakému typu zařízení se ochrana váže,“ vysvětluje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.
Rozhodně se jedná o užitečnou funkci a zajisté se bude mnohým hodit. Jen je škoda, že se jedná jen o webovou službu a není k dispozici standardní aplikace pro mobily. Zde doporučíme používat službu v širokoúhlém zobrazení, tedy na šířku, zejména kvůli nastavení.
