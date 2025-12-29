Samsung si konečně pohrává s křemíkovo-uhlíkovými bateriemi

Zdroj: Samsung
Pokud jde o kapacity baterií, tak tento závod vyhrávají čínské společnosti, které dnes již běžně dávají do mobilů více než 7000 mAh. Například nedávno se Honor pochlubil sérií Win, kde je 10 000 mAh. Největší společnosti ale zatím používají běžnou technologii, takže kapacity nějak extra nerostou. Možná se ale ledy brzy pohnou.
Samsung a nová technologie baterií?
Do této chvíle jsme zaznamenali jen zmínky, že Samsung nasadí novou technologii baterií u příslušenství. Mělo by se jednat o typ s pevným elektrolytem, ale do mobilů zatím nezamíří. Nyní zde máme informace, že Samsung testuje baterie s křemíkovo-uhlíkovou technologií, tedy Si/C.
Mělo by se jednat o prototyp s dvěma akumulátory, kde jeden má 12 000 mAh a druhý pak 8 000 mAh. Samotný test ale zatím nemá dobré výsledky a je nutné zapracovat na dlouhodobé stabilitě. Zatím se má nabízet 960 nabíjecích cyklů za jeden rok a SoT se pohybuje kolem 27 hodin. Větší baterie má tloušťku 6,3 mm a menší pak 4 mm.
Asi byste došli k závěru, že Samsung plánuje mobil s 20 000mAh baterií, ale spíše tomu tak nebude. Zatím si zřejmě pohrává s technologií baterií a jakmile budou pozitivní výsledky, začne se s přípravou těch, co budou nasazeny u mobilů. Otázka je, jestli samotný test je aktuální, nebo nějaký starší. Je možné, že Samsung už pokročil a naskočí na revoluci v příštím roce.
Zdroj: androidheadlines.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře