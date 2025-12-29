Apple přidává hlubší podporu integrace pro zařízení třetích stran v iOS 26.3

Zdroj: MacRumors
Apple v reakci na evropské nařízení Digital Markets Act (DMA) postupně rozšiřuje podporu pro zařízení třetích stran. V iOS 26.3 beta se objevují nové funkce jako „proximity pairing“ a přeposílání notifikací na zařízení jiných značek. Změny však budou platit pouze v Evropské unii.
Hlubší propojení iOS a produktů třetích stran se blíží
Podle dostupných informací Apple přidává dvě klíčové funkce, které usnadní používání sluchátek, hodinek a dalších příslušenství jiných výrobců v rámci iOS.
Proximity pairing: Zařízení jako sluchátka nebo chytré hodinky se budou moci spárovat s iPhonem jednoduše přiblížením, podobně jako dnes funguje automatické párování AirPods. Už nebude nutné procházet více kroků v nastavení Bluetooth – spárování bude možné jediným klepnutím, pravděpodobně přes NFC.
Notifikace na zařízení třetích stran: Nově bude možné přesměrovat oznámení z iPhonu například na chytré hodinky s Wear OS, což dosud umožňovaly výhradně Apple Watch. Uživatel tak může zobrazit nebo reagovat na notifikace přímo ze zápěstí i bez použití produktů Applu.
Obě funkce jsou zatím omezeny pouze na zařízení prodávaná v Evropské unii, v souladu s legislativou DMA. Plné nasazení se očekává v průběhu roku 2026.
EU tlačí, Apple reaguje byť dosti vlažně
Zástupce Evropské komise pro The Wall Street Journal uvedl, že DMA vytváří nové příležitosti pro vývojáře a že toto rozšíření možností v iOS je dalším krokem k propojenému digitálnímu ekosystému.
Apple se dlouhodobě staví k požadavkům DMA rezervovaně. Firma často tvrdí, že restriktivní pravidla mají chránit soukromí uživatelů, ale její konkrétní kroky jsou často vnímány jako minimální nezbytné úpravy, nikoliv jako ochota otevřít systém konkurenci. Příkladem může být i situace, kdy Apple v Evropě odstranil některé funkce, které jinde zůstávají dostupné – například zrcadlení iPhonu na Macu – a tím se vyhnul povinnosti nabídnout je i na zařízení Android nebo PC.
Pro běžného uživatele v EU budou mít tyto změny praktický dopad. Spárování sluchátek značek jako Sony, Bose nebo Sennheiser bude jednodušší, a uživatelé, kteří vlastní chytré hodinky s jiným systémem než watchOS, konečně dostanou přístup k notifikacím z iPhonu. Jistá omezení ale zůstávají. Notifikace lze přeposílat vždy jen na jedno zařízení současně, a pokud budou aktivní pro zařízení třetí strany, nebudou se zobrazovat na Apple Watch.
Zdroj: engadget.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
WELOCK: Vánoční sleva za dveřmi – nebo už přede dveřmi?
Samsung si konečně pohrává s křemíkovo-uhlíkovými bateriemi
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře