Zdroj: WELOCK
Výrobce oceňovaných chytrých zámků WELOCK nespí ani během svátečního období. Právě nyní máte možnost využít speciální Vánoční slevové kupony, a doplnit si tak dveře vaší domácnosti o chytrý zámek za velmi výhodnou cenu. Co tedy můžete získat?
Klasika je klasika
Evergreenem v nabídce výrobce je stále velmi populární typ jménem WELOCK Smart Lock Touch41. Velmi snadno a rychle jej nainstalujete do dveří o tloušťce 50–100 mm, a je tedy vhodný jak do dveří interiérových, tak i vstupních.
Nejdůležitějším prvkem tohoto chytrého zámku je nenápadná, ale spolehlivá čtečka otisků prstů. Vestavěná paměť zvládne uchovat až 100 různých otisků, takže každý ze členů rodiny může používat hned několik prstů. Trochu konzervativnější, ale stále pohodlnou možností je možnost použití 3 přibalených RFID karet, které se pohodlně vejdou jak do peněženky, tak do nejmenší kapsičky. A velmi komfortní je i možnost používat jako klíč váš mobilní telefon: neboť ruku na srdce – jak často bez něj odcházíte z domu?
A co konkrétně u tohoto modelu přináší slíbená Vánoční sleva? To posuďte sami: zatímco běžná cena je 4 680 Kč, v rámci této akce jej pořídíte se slevou 1 559 Kč, takže za tento chytrý zámek zaplatíte jen 3 121 Kč, a to dokonce včetně dopravy. Je ovšem třeba použít slevový kód, takže si pište: „VD63“. Zámek je pro vás připraven v evropském či britském skladu, takže se dočkáte nejen bezplatně, ale také velmi rychle. A pozor: při objednání z oficiálních stránek WELOCK získáváte automaticky nejen dvouletou záruku bezproblémového fungování, ale také 30denní záruku vrácení peněz. Doživotní zákaznická podpora je u WELOCKu už standardem. Objednávat můžete ZDE.
6 v 1 je neodolatelná nabídka nejen o Vánocích
Lahůdkou v portfoliu je nový chytrý zámek WELOCK Smart Lock ToucA51. Ten kombinuje vlastnosti odzkoušených modelů Touch41 a PCB41. Má totiž jak čtečku otisků prstů, tak klávesnici pro zadání číselného kódu. Můžete tedy uložit až 100 různých otisků prstů, a až 200 uživatelských kódů. Navíc je možno zámek odemykat a zamykat pomocí přiložené RFID karty, mobilní aplikace WELOCK (iOS a Android), bezdrátově přes Wi-Fi prostřednictvím hubu WIFIBOX3, a také pomocí záložního USB připojení v případě vybití baterie chytrého zámku.
Klávesnice pro číselné kódy je velmi vhodná například pro Airbnb ubytování. Tento model má navíc jedno důležité bezpečnostní vylepšení, které ochrání bezpečnost zadávání kódů: nemusíte zadat jen správný kód, ale k tomu několik náhodných číslic před a za kódem, abyste zmátli případné nežádoucí zvědavce.
Instalace tohoto chytrého zámku je neuvěřitelně snadná, stačí vám šroubovák. Model ToucA51 je určen pro dveře o tloušťce 30 až 70 milimetrů.
Také nákup tohoto výrobku je mnohem příjemnější ve vánočním čase: namísto běžné ceny 4 185 Kč teď zaplatíte pouze 2 947 Kč, opět včetně dopravy ze skladů v EU či UK, a také garance. Stačí použít ten správný slevový kód: „VD50“. Objednávat můžete ZDE.
V hlavní roli flexibilita a pohodlí
Ne 6, ale rovnou 7 možností odemykání pak přináší špičkový model WELOCK Smart Lock ToucA51 Pro.
Bonusem oproti modelu ToucA51. je možnost dočasného hesla. To značí, že přímo z mobilní aplikace můžete generovat hesla s dočasnou platností. Jestli vám to okamžitě evokuje možnosti použití u krátkodobých pronájmů Airbnb nebo návštěv, tak uvažujete naprosto správně. Výborně se hodí i do kancelářských prostor – i tam se nyní obejdete bez tradičních klíčů, a přitom máte vše v bezpečí pod zámkem.
ToucA51 Pro je dokonalý partner vašich dveří se špičkovým senzorem, který (s pomocí umělé inteligence) dokáže rozpoznat správný otisk za pouhé 0,3 sekundy. Používá přitom maximálně bezpečnou AES šifrovanou komunikaci.
Napadlo vás někdy, co se stane, když se baterie v chytrém zámku vybijí? V první řadě by k tomu vůbec nemělo dojít. 3 AAA články garantují při běžném používání až 12 měsíců životnosti, a zámek vás také opakovaně a s velkým předstihem upozorňuje na blížící se potřebu výměny baterií. Ale i kdybyste nedbali a baterie se skutečně vybily, řešením je záložní odemykání pomocí powerbanky připojené k USB-C konektoru chytrého zámku.
Co je důležité: chytrý zámek WELOCK ToucA51 Pro je opravdu snadné nainstalovat. Žádné vrtání, žádné připojování kabelů, postačí obyčejný šroubovák. Sedí do dveří s běžnou EURO cylindrickou vložkou. Díky flexibilnímu provedení se skvěle přizpůsobí dveřím o tloušťce 70 až 115 milimetrů. A je lhostejné, zda jde o dveře interiérové či vstupní: díky certifikaci IP65 odolává i nepříznivému počasí, a zvládá bez problémů venkovní teploty v rozmezí -25 až +60 stupňů Celsia.
I v případě tohoto nekompromisního modelu můžete využít Vánoční kampaň a slevu. Přímo na stránkách výrobce máte totiž možnost využít speciální slevový kód „VD40“, který vám garantuje slevu 990 Kč. ToucA51 Pro může tedy být váš jen za lákavých 3 938 Kč. A pozor: cena je včetně dopravy a dvouleté záruky. Distribuce probíhá opět přímo z evropských, případně britských skladů, takže dodávka až k vašim dveřím je spolehlivá a rychlá. Doživotní podpora a 30denní záruka vrácení peněz pochopitelně zůstávají.
Nejnovější chytrý zámek WELOCK Smart Lock ToucA51 Pro si objednáte ZDE.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře