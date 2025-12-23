Nadělte si neomezená data a televizi téměř zdarma. Tarif bez závazků vyjde pod 400 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 23. 12. 2025#Mobilní operátoři

Vánoční svátky jsou obdobím, kdy objem datových přenosů a telefonních hovorů rapidně stoupá. Sdílení zážitků, videohovory s rodinou nebo sledování svátečního obsahu vyžaduje stabilní připojení bez omezování. Na trhu se aktuálně nachází nabídka, která kombinuje neomezenou komunikaci s benefitem v podobě televizní zábavy za symbolickou cenu.

Základem všech dostupných tarifů je neomezené volání a SMS do všech sítí, což je v době vánočních přání klíčová vlastnost. Nabídka je strukturována podle datových potřeb uživatele. Pro běžné využití je k dispozici varianta s 5 GB dat za 395 Kč měsíčně nebo 12 GB dat za 475 Kč. Pro uživatele, kteří nechtějí řešit spotřebu dat ani během svátků, je určen tarif s neomezenými daty za 496 Kč.

Rodinná pohoda za výhodnější cenu

Vánoce jsou svátky rodiny, a právě na tu cílí cenová politika u tarifu s neomezenými daty. Při aktivaci více služeb najednou dochází k výraznému snížení měsíčních nákladů. Tento model je ideální pro domácnosti, které chtějí sjednotit služby pod jednoho poskytovatele.

  • Při odběru dvou SIM karet klesá cena jedné na 422 Kč.
  • V případě tří karet se částka snižuje na 397 Kč.
  • Při pořízení čtyř SIM karet, například pro celou rodinu, vyjde jedno neomezené číslo na pouhých 381 Kč měsíčně.

Televizní zábava k cukroví a flexibilita

Významným bonusem, který ocení diváci vánočních pohádek a filmů, je doplňková služba IPTV (internetová televize). K mobilnímu paušálu ji lze získat na prvního půl roku za 1 Kč měsíčně. Uživatelé tak získají přístup k televiznímu vysílání na mobilních zařízeních či chytrých televizorech téměř zdarma.

Celá nabídka je koncipována bez závazků, což umožňuje službu kdykoliv změnit nebo zrušit. Samozřejmostí je i možnost bezplatného přenesení stávajícího čísla, což zjednodušuje případný přechod od jiného operátora ještě před koncem roku.

Kompletní přehled tarifů a možnost objednání naleznete na webu poskytovatele.

Prohlédnout vánoční nabídku tarifů zde

