Vánoční svátky jsou obdobím, kdy objem datových přenosů a telefonních hovorů rapidně stoupá. Sdílení zážitků, videohovory s rodinou nebo sledování svátečního obsahu vyžaduje stabilní připojení bez omezování. Na trhu se aktuálně nachází nabídka, která kombinuje neomezenou komunikaci s benefitem v podobě televizní zábavy za symbolickou cenu.
Základem všech dostupných tarifů je neomezené volání a SMS do všech sítí, což je v době vánočních přání klíčová vlastnost. Nabídka je strukturována podle datových potřeb uživatele. Pro běžné využití je k dispozici varianta s 5 GB dat za 395 Kč měsíčně nebo 12 GB dat za 475 Kč. Pro uživatele, kteří nechtějí řešit spotřebu dat ani během svátků, je určen tarif s neomezenými daty za 496 Kč.
Rodinná pohoda za výhodnější cenu
Vánoce jsou svátky rodiny, a právě na tu cílí cenová politika u tarifu s neomezenými daty. Při aktivaci více služeb najednou dochází k výraznému snížení měsíčních nákladů. Tento model je ideální pro domácnosti, které chtějí sjednotit služby pod jednoho poskytovatele.
- Při odběru dvou SIM karet klesá cena jedné na 422 Kč.
- V případě tří karet se částka snižuje na 397 Kč.
- Při pořízení čtyř SIM karet, například pro celou rodinu, vyjde jedno neomezené číslo na pouhých 381 Kč měsíčně.
Televizní zábava k cukroví a flexibilita
Významným bonusem, který ocení diváci vánočních pohádek a filmů, je doplňková služba IPTV (internetová televize). K mobilnímu paušálu ji lze získat na prvního půl roku za 1 Kč měsíčně. Uživatelé tak získají přístup k televiznímu vysílání na mobilních zařízeních či chytrých televizorech téměř zdarma.
Celá nabídka je koncipována bez závazků, což umožňuje službu kdykoliv změnit nebo zrušit. Samozřejmostí je i možnost bezplatného přenesení stávajícího čísla, což zjednodušuje případný přechod od jiného operátora ještě před koncem roku.
Kompletní přehled tarifů a možnost objednání naleznete na webu poskytovatele.
