Aplikace Google Telefon konečně podporuje vynucení portrétního zobrazení

Google vydal několik novinek u aplikace Telefon, přičemž ta nejžádanější se objevuje spíše sporadicky, nebo se jen šíří velmi pomalu. Samozřejmě myslíme nahrávání hovorů. Mezitím zde máme další vylepšení, které může mnohým nabídnout pohodlnější ovládání.
Orientace aplikace
Pokud patříte mezi ty, kdo si nenechají automaticky měnit orientaci displeje a stále máte zapnuté zobrazení na výšku, tak vás tato novinka asi nezaujme. Ostatní si ale nově mohou jednoznačně nastavit v aplikaci, jestli má měnit orientaci podle globálního nastavení mobilu a jeho aktuálního natavení.
V nastavení aplikace, konkrétně v sekci Možnost zobrazení, je nyní nová volba. Ta je v základu vypnutá, ale po aktivaci aplikace přestane měnit orientaci podle mobilu, tedy podle způsobu držení mobilu. Stačí zapnout „Ponechat při hovorech zapnutý režim portrétu“.
Aplikace se díky tomu nebude při nechtěném naklonění mobilu měnit. Sice se jedná o drobnost, ale některým uživatelům může zpříjemnit používání.
