Google začal rozšiřovat nahrávání hovorů, zkontrolujte si nastavení
2025-11-14T16:00:24+01:00
• 14. 11. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno jsme vás informovali, že Google asi mění přístup k nahrávání hovorů, ale netušili jsme, co má konkrétně v plánu, nebo co se tedy změní. Nyní to vypadá, že začal rozšiřovat tuto funkci.

Nahrávání hovorů

Samotné nahrávání hovorů bylo v minulosti jednoduché. Mohli jste klidně použít dedikovanou aplikaci, ale následně Google začal tuto možnost omezovat, přičemž zde hrály svou roli nejrůznější právní předpisy. Nakonec Android přišel o tuto funkci, byť někteří výrobci integrovali své vlastní řešení.

I tak se objevovaly náznaky, že by se funkce mohla vrátit. Před rokem nebo dvěma Google zpřístupnil funkci v některých zemích v Asii, ale nedošlo k rozšíření. Aktuálně se ale něco změnilo, jelikož jsou zde informace, že Google zpřístupňuje funkci nahrávání hovorů po celém světě. Jedná se zřejmě o pozvolné uvolňování, kde záleží na legislativě země, operátorech a také zařízení. Google ale neposkytl nějak přesnější informace, kdo se může těšit a kdo ne.

Samotná stránka podpory je v češtině a definuje, jak používat funkci nahrávání hovorů v aplikaci Google Telefon (ta není exkluzivně jen pro řadu Google Pixel). Co ale víme, je fakt, že nahrávání hovorů je v základu vypnuté. První musíte jít do nastavení aplikace Telefon a pokud uvidíte položku Nahrávání hovorů, tak v této sekci můžete funkci povolit.

Pixel Call Recording 2 388w 864hjpg 388x864x Pixel Call Recording 3 388w 864hjpg 388x864x

Zdroj: androidauthority

Pak se již objeví nová volba při probíhajícím hovoru. Při aktivaci se objeví zpráva informující funkci společně s tím, že aplikace ohlásí, že je hovor nahrávaný. Tuto zprávu uslyší všichni účastníci. Je zde i možnost, že aplikace Telefon sama nabídne u probíhajícího hovoru možnost povolení této novinky.

Zatím tuto možnost nemáme na redakčních mobilech. Buď teprve přijde do Česka, nebo jen nejsme v první vlně. Zatím ale nemáme ani potvrzeno, jestli se vůbec můžeme těšit. Google skutečně neposkytuje nějak přesné informace, ostatně na stránce podpory uvádí:

Nahrávání hovorů podporují pouze některá zařízení a operátoři. Některé právní předpisy vyžadují, aby všichni účastníci hovoru poskytli souhlas s nahráváním. Před začátkem hovoru dostanou účastníci oznámení, že je hovor nahráván.

Zdroj: androidauthority.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

