Google Telefon dostává přizpůsobení karty volajícího ve stylu iOS
2025-08-15T16:00:41+02:00
• 15. 8. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno jsme se dočkali poměrně větší změny u aplikace Google Telefon. Nově si jde vybrat, jakým způsobem lze přijmout či odmítnout hovor. Dnes zde máme další novinku, která se dotkne designu.

Aplikace Google Telefon dostává nový design, nově si můžete vybrat styl přijmutí hovoru

Něco víc než profilová fotka

Sice nová podoba volajícího se objevuje v aplikaci Google Telefon, ale úpravy se provádí spíše v aplikaci Google Kontakty. Právě při editování kontaktu se nově zobrazuje možnost změny karty volajícího, jak můžete vidět na první obrazovce v horní části. Lze měnit profilovou fotku, ale hlavně se zde nabízí editor celé karty.

Google calling cards AssembleDebug 2 389w 864hjpg 389x864x Google calling cards AssembleDebug 4 389w 864hjpg 389x864x Google calling cards AssembleDebug 5 389w 864hjpg 389x864x

Zdroj: androidauthority

Právě u této karty si lze nastavit fotografii nebo obrázek z mobilu, Google Fotek nebo rovnou pořídit snímek. Ten se bude zobrazovat na celé ploše. Jde s ním i manipulovat, jako posouvání či zvětšování, takže si vyberete vhodnou velikost. Dále se nabízí možnost změny fontu a také barvy textu.

Google Dialer calling cards AssembleDebug 4jpg 1080x2376x

Zdroj: androidauthority

Více změn se zde nedá provést, ale i tak výsledek vypadá jednoduše a možná lépe než jen profilová fotka v kruhu na malém prostoru. Zde je ale nutné dělat editaci u každého kontaktu, kde chcete využít celou obrazovku. Novinka se šíří postupně a Google ji aktivuje postupně u uživatelů skrze své servery, takže nemusíte vyhlížet aktualizaci aplikace.

Zdroj: androidauthority.com

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

