Aktuální probíhající akce Alza Dny představuje ideální příležitost pro modernizaci audiovizuální techniky v domácnosti. Pokud plánujete upgrade obývacího pokoje, nabídka e-shopu nyní zahrnuje široké spektrum zařízení od špičkových televizorů přes výkonné soundbary až po kompaktní projektory. Slevy u vybraných modelů dosahují až 54 %, což činí i prémiové značky jako Samsung, Sonos či Optoma výrazně dostupnějšími. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek z kategorie audio-video.
Soundbary
Kvalitní obraz vyžaduje stejně kvalitní zvukový doprovod, který samotné televizory často nedokážou poskytnout. V aktuální nabídce naleznete soundbary, které výrazně posunou zvukový zážitek, ať už jde o kompaktní řešení k menším obrazovkám, nebo pokročilé systémy s Dolby Atmos. Značky jako Sonos nebo LG jsou zastoupeny modely, které se integrují do chytré domácnosti a nabízejí prostorový zvuk bez nutnosti složité kabeláže.
- LG S77TY (-38 %)
- Sonos BEAM 2nd Gen. bílý (-45 %)
- Sonos Arc Ultra černý (-38 %)
- Sencor SSB 5500BW (-33 %)
- Sony HT-A3000, Dolby Atmos® 3.1 (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Televize
Kategorie televizorů nabízí modely s vysokým rozlišením a moderními zobrazovacími technologiemi. V akci se objevují jak velkoformátové obrazovky s úhlopříčkou 77 palců pro maximální vtažení do děje, tak menší, cenově dostupné varianty vhodné do ložnic či studentských pokojů. Zlevněné modely od Samsungu či Xiaomi disponují chytrými funkcemi a podporou nejnovějších standardů pro streamování obsahu.
- 77″ Samsung QE77S90F (-43 %)
- 55″ Xiaomi TV A Pro 2nd gen (-43 %)
- 55″ TCL 55C6KS (-41 %)
- 65″ JVC LT-65VDQ9435 (-30 %)
- 50″ Samsung QE50QN90F (-36 %)
- 32″ CHiQ L32M9PD Powerbank Camping (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Projektory
Pro fanoušky filmových večerů, kteří preferují variabilitu a obří úhlopříčku, jsou připraveny slevy na projektory. Výběr zahrnuje přenosné modely ideální na cesty nebo zahradní promítání, ale i laserové 4K projektory, které plnohodnotně nahradí televizor v obývacím pokoji. Zajímavostí je výrazná sleva na model Optoma Photon Life, který kombinuje kompaktnost s kvalitním obrazem.
- Optoma Photon Life PK31 (-54 %)
- Hisense C1 4K TriChroma (-25 %)
- STRONG ESTELLE ONE (-37 %)
- JMGO N1S SE (-37 %)
- Dangbei Mars Pro 2 + stolní držák (-34 %)
- AAO Adam (-38 %)
- Další slevy najdete zde
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Android dostane nativní zamykání aplikací
Google Disco je nový webový prohlížeč, ale Chrome nenahradí
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře