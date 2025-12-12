Vylepšete své domácí kino: Alza Dny přináší výrazné slevy na televize, soundbary i projektory KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 12. 12. 2025

Aktuální probíhající akce Alza Dny představuje ideální příležitost pro modernizaci audiovizuální techniky v domácnosti. Pokud plánujete upgrade obývacího pokoje, nabídka e-shopu nyní zahrnuje široké spektrum zařízení od špičkových televizorů přes výkonné soundbary až po kompaktní projektory. Slevy u vybraných modelů dosahují až 54 %, což činí i prémiové značky jako Samsung, Sonos či Optoma výrazně dostupnějšími. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek z kategorie audio-video.

Soundbary

Kvalitní obraz vyžaduje stejně kvalitní zvukový doprovod, který samotné televizory často nedokážou poskytnout. V aktuální nabídce naleznete soundbary, které výrazně posunou zvukový zážitek, ať už jde o kompaktní řešení k menším obrazovkám, nebo pokročilé systémy s Dolby Atmos. Značky jako Sonos nebo LG jsou zastoupeny modely, které se integrují do chytré domácnosti a nabízejí prostorový zvuk bez nutnosti složité kabeláže.

Televize

Kategorie televizorů nabízí modely s vysokým rozlišením a moderními zobrazovacími technologiemi. V akci se objevují jak velkoformátové obrazovky s úhlopříčkou 77 palců pro maximální vtažení do děje, tak menší, cenově dostupné varianty vhodné do ložnic či studentských pokojů. Zlevněné modely od Samsungu či Xiaomi disponují chytrými funkcemi a podporou nejnovějších standardů pro streamování obsahu.

Projektory

Pro fanoušky filmových večerů, kteří preferují variabilitu a obří úhlopříčku, jsou připraveny slevy na projektory. Výběr zahrnuje přenosné modely ideální na cesty nebo zahradní promítání, ale i laserové 4K projektory, které plnohodnotně nahradí televizor v obývacím pokoji. Zajímavostí je výrazná sleva na model Optoma Photon Life, který kombinuje kompaktnost s kvalitním obrazem.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

