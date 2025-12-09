Přecházení z iOS na Android a naopak bude jednodušší

iPhone 15 Pro a Pixel 8 Pro; zdroj: Dotekománie
Apple a Google jsou rivalové v mnoha oblastech, na druhou stranu spolupracují. Jedná se o zvláštní vztah, který se v dohledné době ještě více prohloubí, jelikož dle dostupných informací využije Apple ve své Siri umělou inteligenci Gemini od Googlu. Mezitím zde máme novou spolupráci v netradiční oblasti.
Jednodušší přechod
Pokud někdo přechází z Androidu na iOS nebo z iOS na Android, musí vyřešit mnoho služeb a případně přenesení dat. K tomuto účelu jsou zde oficiální aplikace od obou společností.
Obě se snaží zjednodušit celý proces, ale nyní zde máme novinku v užší spolupráci obou firem. Právě do nejnovějších verzí systému integrují pokročilejší funkce na přenos dat. Novinky se konkrétně nachází v beta verzi iOS 26 a v Androidu Canary 2512 (což je nový program nahrazující Android Developer Preview).
Dle dostupných informací již nebude potřeba speciální aplikace a bude vše dostupné v systému jako takovém. Zatím ještě přesně nevím, co vše bude nabídnuto, případně jak celý proces vypadá nebo jak dlouho trvá. I tak integrace bude trvat delší dobu a samotné rozšíření mezi všechny mobily, případně většinu mobilů.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Realme chystá novou generaci série Narzo
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře