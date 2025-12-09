Přecházení z iOS na Android a naopak bude jednodušší

Přecházení z iOS na Android a naopak bude jednodušší2025-12-09T07:00:03+01:00
• 9. 12. 2025#Android #iOS

iPhone 15 Pro a Pixel 8 Pro; zdroj: Dotekománie

Apple a Google jsou rivalové v mnoha oblastech, na druhou stranu spolupracují. Jedná se o zvláštní vztah, který se v dohledné době ještě více prohloubí, jelikož dle dostupných informací využije Apple ve své Siri umělou inteligenci Gemini od Googlu. Mezitím zde máme novou spolupráci v netradiční oblasti.

Jednodušší přechod

Pokud někdo přechází z Androidu na iOS nebo z iOS na Android, musí vyřešit mnoho služeb a případně přenesení dat. K tomuto účelu jsou zde oficiální aplikace od obou společností.

Move to iOS
Move to iOS
Stáhnout QR-Code
Move to iOS
Developer: Apple
Price: Free
Android Switch
Android Switch
Stáhnout QR-Code
Android Switch
Developer: Google
Price: Free

Obě se snaží zjednodušit celý proces, ale nyní zde máme novinku v užší spolupráci obou firem. Právě do nejnovějších verzí systému integrují pokročilejší funkce na přenos dat. Novinky se konkrétně nachází v beta verzi iOS 26 a v Androidu Canary 2512 (což je nový program nahrazující Android Developer Preview).

android canary 2752x1536x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dle dostupných informací již nebude potřeba speciální aplikace a bude vše dostupné v systému jako takovém. Zatím ještě přesně nevím, co vše bude nabídnuto, případně jak celý proces vypadá nebo jak dlouho trvá. I tak integrace bude trvat delší dobu a samotné rozšíření mezi všechny mobily, případně většinu mobilů.

Zdroj: 9to5google.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

