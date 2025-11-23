X (Twitter) si vypůjčuje funkci z Telegramu, poskytne širší kontext k účtům

Možná si ještě pamatujete na dobu, kdy malý odznáček u účtu na sociální síti ještě znamenal, že se jedná o ověřenou osobu. Bohužel získání takového označení bylo velmi komplikované, pro některé až nemožné. Dnes na X to ve své podstatě jen znamená, že si někdo zaplatil prémiové funkce. Jestli se jedná o skutečnou osobu, to se již nedozvíte. X si ale propůjčuje jednu funkci z Telegramu.
Dozvíte se, odkud je
Právě na Telegramu, když vám někdo nový a neznámý napíše, dozvíte se, odkud je. Mnoho krát se mi stalo, že jméno bylo české, ale poloha ukazovala na nějakou africkou nebo asijskou zemi. Nyní něco podobného přichází na X, přičemž se bude jednat o běžnou součást uživatelského účtu.
Novinka je dostupná na profilu. Jedná se o sekci O účtu, přičemž stačí kliknout na datum registrace. Následně se ukáží informace spojené s účtem, přičemž se dozvíte, z které země je účet ovládán. Je zde uveden jen stát, nikoliv přesná poloha. Současně se mění s tím, kde se majitel účtu nachází.
Novinka přišla v týdnu jako drobná aktualizace, ale následně došlo na její větší využití. Mnozí si začali všímat u velmi aktivních účtů, odkud vlastně jsou. Zde například vidíte ukázku od Tomáš Dvořák, jde jde vidět účet s přímou podporou MAGA, ale je ovládán z Nigérie. Současně jsou zde další informace o počtu změn uživatelského jména.
Někteří takto začali odhalovat účty z tzv. farem. Možná by nebylo od věci, kdyby se podobná funkce zavedla i na ostatních sociálních sítích, díky čemuž by došlo k jednoduššímu odhalování nakupovaných reakcí u příspěvků.
Novinka je již dostupná u webové verze a do aplikací postupně zamíří v horizontu dnů.
Zdroje: facebook.com, x.com
