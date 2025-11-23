Facebook zavádí přezdívky pro alternativní identity ve skupinách

Zdroj: Meta
Vystupování na internetu je jednoduché, zejména pod smyšlenou identitou. Ještě nedávno bylo v kurzu získání odznáčku ověření, díky čemuž bylo jasné, že pod daným účtem je skutečně daná osoba a byla ověřena. Od tohoto trendu se spíše ustoupilo a dnes takový odznáček spíš znamená, že si dotyčný platí nějaké předplatné. Týká se to i Facebooku. Proto by měl být každý ostražitější, s kým vlastně komunikuje. Aby toho nebylo málo, Facebook nově zavádí přezdívky, tedy takové virtuální identity do skupiny.
Jen pokud je dovoleno
Společnost Meta na stránkách podpory nově uvádí, že ve skupinách jde využívat jinou identitu než přímo tu, kterou máte u profilu. Nutností je ale povolení v konkrétní skupině na Facebooku, takže o používání rozhoduje správce skupiny. Pokud to povolí, můžete si vybrat profilový obrázek a přezdívku.
Pod virtuální identitou můžete psát příspěvky, komentovat příspěvky, nebo dávat reakce. Nikdo se vlastně nedozví, kdo je skutečně pod danou přezdívkou. Jsou zde i ochranné prvky, jako například to, že nelze použít přezdívku, která je v dané skupině již použita. Facebook vám klidně vymyslí novou identitu.
Jak jde ale vidět, nelze nahrávat jakýkoliv profilový obrázek. Lze zvolit jen z předem definovaných, takže hned je jasné, že se jedná o skrytou identitu. V každé skupině můžete mít jinou identitu. Pakliže zablokujete někoho pod nějakou přezdívkou, platí to pro celý jeho profil, takže od konkrétní osoby již neuvidíte obsah.
Toto vylepšení se nyní začíná šířit napříč platformou a dokonce je k tomu i česká nápověda, takže je jen otázka času, než se funkce objeví u nás.
