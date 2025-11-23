Vánoce s Vodafonem: dvě zařízení za cenu jednoho a internet na rok za 299 Kč

Vánoční období je ideální příležitostí pro technologický upgrade domácnosti nebo pořízení dárků pro blízké. Aktuální nabídka Vodafonu se letos zaměřuje na praktické kombinace služeb a hardwaru, které přinášejí reálnou úsporu. Ať už hledáte nový telefon, chytré hodinky, nebo řešíte stabilní připojení k internetu, současné akce pokrývají všechny tyto potřeby – některé z nich však mají časové omezení.
Dvě zařízení za cenu jednoho
Vybavit rodinu novou elektronikou nemusí znamenat dvojnásobné výdaje. Probíhající vánoční kampaň přináší možnost získat k nákupu jednoho zařízení druhé jako dárek nebo za symbolickou cenu. Tato akce 1+1 platí pro širokou škálu produktů a její hlavní předností je absence složitých podmínek. Zákazník si jednoduše vybere hlavní zařízení (například smartphone) a k němu získá do páru třeba hodinky nebo druhý telefon. Kompletní přehled dostupných dvojic naleznete na stránce vánoční nabídky.
Časově omezená akce na pevný internet
Kvalitní konektivita je základem moderní domácnosti. Pro ty, kteří zvažují změnu poskytovatele nebo zřízení nové služby, je připravena nabídka pevného internetu za 299 Kč měsíčně. Tato cena je garantována na 12 měsíců. Je však třeba upozornit na blížící se konec této akce – zvýhodněnou cenu lze aktivovat pouze do 30. 11. 2025. Součástí balíčku je navíc bonus v podobě přístupu ke službě prima+ PREMIUM na 3 měsíce zdarma, který zajistí dostatek filmové a seriálové zábavy na celé svátky.
Televizní zábava a nová éra 5G tarifů
Vánoční benefity se vztahují i na televizní služby. K tarifům Vodafone TV je nyní možné získat chytré hodinky za 1 Kč. Tato nabídka zůstává v platnosti do odvolání a představuje zajímavou možnost, jak propojit svět domácí zábavy s nositelnou elektronikou.
Změny se dočkalo také portfolio mobilních služeb. Nové tarify Black a Black Extra reflektují rostoucí nároky na datové přenosy a nabízejí neomezená data s využitím plného potenciálu 5G sítě. Jsou určeny uživatelům, kteří vyžadují maximální rychlost a stabilitu připojení bez kompromisů. Detaily o nových parametrech a cenách jsou k dispozici v sekci mobilních tarifů.
