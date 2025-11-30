Samsung Galaxy S25 jen za 14 392 Kč? Pokud čtete tento článek, získáváte unikátní možnost koupit letošní vlajkovku Galaxy S25 za tu nejlepší cenu na trhu – platí ale pouze pro 50 nejrychlejších. Slevu 20 % jednoduše uplatníte po zadání speciálního kódu.
Jen pro 50 nejrychlejších
Galaxy S25 za 14 392 Kč (nyní v akci za 17 990 Kč) je ta nejlepší cena, za kterou jste mohli vlajkovku Samsungu kdy pořídit. Takhle levně ji koupíte jedině po zadání unikátního slevového kódu „advent“, který si pro vás Mobil Pohotovost se Samsungem připravili v rámci první adventní neděle.
Cenu si navíc můžete snížit o další dva tisíce, a to díky výkupnímu bonusu, který získáte, pokud se rozhodnete v Mobil Pohotovosti prodat své staré zařízení. V takovém případě vás Galaxy S25 vyjde na pouhých 12 392 Kč. Slevový kód platí na všechny barvy 128GB varianty a nelze ho kombinovat se 7% ISIC slevou.
Cena po zadání kódu „advent“:
- Samsung Galaxy S25 jen za 14 392 Kč (běžně 22 490 Kč)
A pokud chcete sladit telefon s hodinkami, Mobil Pohotovost posílá do velké 44% slevy i Galaxy Watch8 Classic. Z původních 13 290 Kč tak spadly na pouhých 7 490 Kč.
A co vlastně Galaxy S25 slibuje? Jde o letošní vlajkovku Samsungu, která kombinuje elegantní design s prvotřídní výbavou. Nabízí 6,2″ Dynamic AMOLED 2X displej se 120Hz obnovovací frekvencí, Snapdragon 8 Elite pro bleskový výkon a 50Mpx hlavní fotoaparát s pokročilou stabilizací. Nechybí ani odolnost IP68 a rychlé nabíjení.
