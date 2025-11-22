Nejlepší čas na nový vysavač? Roborock snižuje ceny na minimum

Listopad se nese ve znamení velkých slev, ale také blížícího se předvánočního úklidu. S tím vám však může pomoci Roborock, světová jednička mezi značkami robotických vysavačů, která se začátkem listopadu spustila svou vůbec největší akci roku. V rámci Black Friday zlevnila vybrané modely až o 46 % a vytvořila tak ideální příležitost pořídit si prémiového úklidového pomocníka s úsporou až 12 000 Kč. Mezi zvýhodněnými produkty najdete absolutní špičku, jako je robotický vysavač Saros 10R, populární QR 798 nebo dostupnější, ale i tak chytrý Q10 VF+. Akce běží pouze do konce listopadu, takže čekat se už nevyplatí.
Roborock Saros 10R: Nic ho nepřekvapí
Tato vlajková loď značky patří mezi nejtenčí robotické vysavače na trhu, jelikož měří na výšku pouhých 7,98 cm. Díky technologii StarSight® Navigation spolehlivě rozpozná a vyhne se nábytku, kabelům či drobným předmětům, a tak dokonale vyčistí i prostory pod nízkým vybavením domácnosti či kanceláře. Podvozek AdaptiLift™ mu navíc umožňuje překonávat prahy až do výšky 4 cm bez jakéhokoli zásahu uživatele, takže si poradí i s členitým prostorem. Úklid s ním je víceméně zcela automatizovaný, takže vy můžete být v klidu a bez starostí. Saros 10R je v rámci akce zlevněný z původních 37 990 Kč na akčních 25 990 Kč.
QR 798: Dostupná volba s prémiovými funkcemi
Model QR 798 překvapí jedinou věcí – jak moc toho za svou cenu nabízí. Má multifunkční stanici, která sama pere a suší mopovací podložky, sací výkon 10 000 Pa i gumový kartáč odolný proti namotávání vlasů. Navigace PreciSense™ LiDAR v kombinaci s technologií Reactive Tech umožňuje přesné mapování prostoru i vyhýbání překážkám. Během Black Friday ho je možné zakoupit místo 11 499 Kč za skvělých 8 999 Kč.
Řada Q10: Výkonné řešení s automatickým vyprazdňováním
Řada robotických vysavačů Roborock Q10 s automatickým vyprazdňováním prachové nádoby, zdvihem mopu a ultrazvukovou detekcí koberců je zlevněna až o 28 %. Díky technologii Ultrasonic VibraRise 2.0 zvládá rychlé a efektivní mopování a výkonná 5200 mAh baterie zajišťuje dlouhý provoz i ve velkých domácnostech. Vyšší modely navíc disponují navigací PreciSense LiDAR pro dokonalé pokrytí prostoru.
Zlevňují i tyčové vysavače
Radost budou mít i ti, kdo preferují klasické tyčové vysavače. V Black Friday nabídce je například řada F25 Combo, všestranný pomocník 5v1 kombinující suché i mokré čištění, s technologií, která brání namotávání vlasů, a samočisticí stanicí. Pozornost si zaslouží i řada H60 s výdrží až 90 minut, zeleným LED světlem pro odhalení prachu a vysokým sacím výkonem až 210 AW. Skvělá zpráva pro každého, kdo chce rychlý úklid bez námahy.
Jen do konce listopadu
Black Friday slevy budou již brzy u konce, takže pokud máte v plánu si nějakého šikovného pomocníka do domácnosti pořídit, teď je ten nejvyšší čas! Přehled zlevněných produktů naleznete na https://cz.roborock.com/pages/black-friday-deal.
