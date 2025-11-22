Nejlepší čas na nový vysavač? Roborock snižuje ceny na minimum KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nejlepší čas na nový vysavač? Roborock snižuje ceny na minimum
2025-11-21T17:18:33+01:00
• 22. 11. 2025#Ostatní

Listopad se nese ve znamení velkých slev, ale také blížícího se předvánočního úklidu. S tím vám však může pomoci Roborock, světová jednička mezi značkami robotických vysavačů, která se začátkem listopadu spustila svou vůbec největší akci roku. V rámci Black Friday zlevnila vybrané modely až o 46 % a vytvořila tak ideální příležitost pořídit si prémiového úklidového pomocníka s úsporou až 12 000 Kč. Mezi zvýhodněnými produkty najdete absolutní špičku, jako je robotický vysavač Saros 10R, populární QR 798 nebo dostupnější, ale i tak chytrý Q10 VF+. Akce běží pouze do konce listopadu, takže čekat se už nevyplatí.

Roborock Saros 10R: Nic ho nepřekvapí

Tato vlajková loď značky patří mezi nejtenčí robotické vysavače na trhu, jelikož měří na výšku pouhých 7,98 cm. Díky technologii StarSight® Navigation spolehlivě rozpozná a vyhne se nábytku, kabelům či drobným předmětům, a tak dokonale vyčistí i prostory pod nízkým vybavením domácnosti či kanceláře. Podvozek AdaptiLift™ mu navíc umožňuje překonávat prahy až do výšky 4 cm bez jakéhokoli zásahu uživatele, takže si poradí i s členitým prostorem. Úklid s ním je víceméně zcela automatizovaný, takže vy můžete být v klidu a bez starostí. Saros 10R je v rámci akce zlevněný z původních 37 990 Kč na akčních 25 990 Kč.

Saros 10R 02 8000x6000x Saros 10R 01 1135x851x

QR 798: Dostupná volba s prémiovými funkcemi

Model QR 798 překvapí jedinou věcí – jak moc toho za svou cenu nabízí. Má multifunkční stanici, která sama pere a suší mopovací podložky, sací výkon 10 000 Pa i gumový kartáč odolný proti namotávání vlasů. Navigace PreciSense™ LiDAR v kombinaci s technologií Reactive Tech umožňuje přesné mapování prostoru i vyhýbání překážkám. Během Black Friday ho je možné zakoupit místo 11 499 Kč za skvělých 8 999 Kč.

QR 798 01 819x546x QR 798 02 819x546x

Řada Q10: Výkonné řešení s automatickým vyprazdňováním

Řada robotických vysavačů Roborock Q10 s automatickým vyprazdňováním prachové nádoby, zdvihem mopu a ultrazvukovou detekcí koberců je zlevněna až o 28 %. Díky technologii Ultrasonic VibraRise 2.0 zvládá rychlé a efektivní mopování a výkonná 5200 mAh baterie zajišťuje dlouhý provoz i ve velkých domácnostech. Vyšší modely navíc disponují navigací PreciSense LiDAR pro dokonalé pokrytí prostoru.

Zlevňují i tyčové vysavače

Radost budou mít i ti, kdo preferují klasické tyčové vysavače. V Black Friday nabídce je například řada F25 Combo, všestranný pomocník 5v1 kombinující suché i mokré čištění, s technologií, která brání namotávání vlasů, a samočisticí stanicí. Pozornost si zaslouží i řada H60 s výdrží až 90 minut, zeleným LED světlem pro odhalení prachu a vysokým sacím výkonem až 210 AW. Skvělá zpráva pro každého, kdo chce rychlý úklid bez námahy.

F25 Combo 819x546x

Jen do konce listopadu

Black Friday slevy budou již brzy u konce, takže pokud máte v plánu si nějakého šikovného pomocníka do domácnosti pořídit, teď je ten nejvyšší čas! Přehled zlevněných produktů naleznete na https://cz.roborock.com/pages/black-friday-deal.

1 1 1080x1080x

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme OnePlus 15 🫡 Král je mrtev, nechť žije král ☝️

💡ANKETA: Která platforma vás nejčastěji „vcucne“ do doom scrollingu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Satechi
Honor
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat